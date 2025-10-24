Espana agencias

China bota su mayor buque carguero eléctrico, con una capacidad de 13.000 toneladas

Pekín, 24 oct (EFECOM).- China ha botado su mayor buque de carga totalmente eléctrico en la ciudad de Yichang, en la provincia central de Hubei, informó hoy la agencia estatal Xinhua.

El navío, bautizado como Gezhouba, de casi 130 metros de eslora y una capacidad máxima de carga superior a 13.000 toneladas, se alimenta mediante doce módulos de baterías de litio que proporcionan una potencia total de 24.000 kilovatios hora.

El sistema permite el intercambio rápido de baterías y ofrece una autonomía de unos 500 kilómetros por carga completa.

Según los responsables del proyecto, el Gezhouba incorpora un sistema avanzado de control y navegación inteligente con comunicación en red de múltiples enlaces, está equipado para operar con mando remoto y cuenta con funciones automáticas de atraque y desatraque.

El académico de la Academia China de Ingeniería Yan Xinping señaló, citado por la agencia, que el buque integra elementos clave como la propulsión eléctrica, la conducción inteligente y las infraestructuras asociadas, y ha permitido "verificar tecnologías de baterías de gran capacidad y sistemas de energía de corriente continua distribuida".

Una vez entre en operación, el Gezhouba sustituirá aproximadamente 617 toneladas anuales de combustible convencional y reducirá unas 2.052 toneladas de emisiones de dióxido de carbono, según estimaciones de sus desarrolladores.

El proyecto forma parte de los esfuerzos chinos para promover el uso de fuentes limpias en el transporte fluvial y avanzar en la transición verde de su red de navegación interior, especialmente en el río Yangtsé, el más largo de China y el tercero del mundo y una de las principales arterias logísticas del país. EFECOM

(vídeo)

