CC.OO. valora los datos de la EPA y exige mejorar el SMI y actuar en materia de vivienda

Santiago de Compostela, 24 oct (EFECOM).- El secretario general de Comisiones Obreras (CC.OO.), Unai Sordo, ha valorado este viernes los datos de la última encuesta de población activa (EPA) y ha llamado a mejorar las retribuciones, especialmente el salario mínimo interprofesional (SMI), y a actuar para reducir el coste de la vivienda.

En declaraciones a los medios previas al inicio en Santiago de Compostela de un acto de homenaje al histórico sindicalista gallego Suso Díaz, padre de la actual vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz, Sordo ha considerado que la última EPA consolida la tendencia "imparable" a la creación de empleo en España.

"Es muy probable que en el próximo trimestre siga incrementándose la ocupación y baje el paro", ha indicado el líder sindical, que ha restado importancia al habitual incremento estacional del paro y ha pronosticado "una situación de pleno empleo en los próximos años" gracias a la transición energética.

No obstante, ha advertido de que esta evolución positiva de las cifras de empleo tiene que traducirse también en "un incremento generalizado de los salarios" y en mejoras estructurales del sistema.

"Por mucho empleo que se cree, por mucha mejora de salarios que haya, si los precios de la vivienda siguen mordiendo la renta de los trabajadores no está bien hecho el trabajo", ha manifestado el dirigente de CC.OO., quien ha señalado como "decisivas" las políticas en este ámbito para definir el futuro del país.

En este sentido, ha enfatizado que, si las familias "pudieran dedicar menos a pagar alquileres e hipotecas" para centrarse en "otros consumos", esto se traduciría en que "el empleo continuaría creciendo con más velocidad en España". EFECOM

