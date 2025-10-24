Espana agencias

Bruselas abre la puerta a multar a TikTok por falta de transparencia sobre sus algoritmos

Por Newsroom Infobae

Bruselas, 24 oct (EFECOM).- La Comisión Europea ha abierto este viernes la puerta a multar a la tecnológica china TikTok, porque considera que no es suficientemente transparente sobre cómo funcionan sus algoritmos que determinan el contenido que los usuarios ven en la plataforma.

El Ejecutivo comunitario ha presentado hoy sus conclusiones preliminares de la investigación que abrió a la compañía el año pasado, en las que considera que viola la ley de servicios digitales (DSA), porque no permite a investigadores externos analizar completamente cómo funcionan los algoritmos.

En concreto, Bruselas cree los investigadores deben seguir un procedimiento "engorroso" para acceder a los algoritmos de la plataforma.

Esto, "a menudo, les deja con datos parciales o poco fiables, lo que afecta a su capacidad para realizar investigaciones, por ejemplo, si los usuarios, incluidos los menores, están expuestos a contenido ilegal o perjudicial", según ha explicado en un comunicado.

La Comisión Europea podría sancionar a TikTok con una multa de hasta el 6 % de sus ingresos anuales a nivel global, pero la empresa tiene antes la posibilidad de presentar nuevos documentos para contrarrestar las conclusiones preliminares del Ejecutivo comunitario o puede cambiar sus prácticas.

"Nuestras democracias dependen de la confianza. Esto significa que las plataformas deben empoderar a los usuarios, respetar sus derechos y abrir sus sistemas al escrutinio", ha afirmado en la nota la vicepresidenta de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica, Henna Virkkunen. EFECOM

