Atlético Mineiro y Lanús sacan una pequeña luz de ventaja en su camino a la final

Redacción Deportes, 23 oct (EFE)- Lanús y Atlético Mineiro sacaron sendos empates de sus visitas a Independiente del Valle y Universidad de Chile y esperan resolver en sus domicilios, la próxima semana, las semifinales de la Copa Sudamericana, cuya decisión se jugará el 22 de noviembre en Asunción.

El jueves, el equipo Granate, en un vacío estadio Nacional de Santiago, empató 2-2 con los universitarios chilenos, mientras que el Galo (Gallo) igualó 1-1 en la agonía el pasado martes con el equipo ecuatoriano en Quito.

Un partido que se estaba sellando con un 0-2 a favor de Lanús antes de la primera hora terminó con un empate 2-2 y en medio de una enorme polémica en la cancha del Coloso de Ñuñoa.

Con un destacado desempeño del punta Rodrigo Castillo, quien se reportó con un doblete en los minutos 25 y 29, el equipo del sur de Buenos Aires parecía encarrilar la serie bastante a su favor en su camino a Asunción, pero la U de Chile, sin su público, no se rindió.

Lucas Di Yiorio, en el minuto 62, acercó en el marcador a los dirigidos por Gustavo Álvarez, pero, cuando los argentinos ya festejaban, sobrevino la poleémica.

El árbitro brasileño Anderson Daronco concedió una muy discutida pena máxima sin corroborar su decisión con el VAR y capitán Charles Aránguiz, en el minuto 99, le devolvió a los locales la esperanza de llegar con opciones al partido de la próxima semana.

El encuentro se jugó sin público tras la sanción aplicada a la U de Chile luego de los brutales sucesos del pasado 20 de agosto en Avellaneda, cuando sus hinchas se enfrentaron con los de Independiente, lo que forzó la detención del partido por la ida de los octavos de final cuando recién había comenzado el primer tiempo.

Jorge Sampaoli tenía motivos de sobra para acoger el martes como maná el empate 1-1 en los pagos de Independiente del Valle, el Banco Guayaquil de Quito.

Primero, porque su Atlético Mineiro no vive días felices en el Brasileirao. Segundo, porque la Copa Libertadores es el tortuoso atajo para salvar la temporada. Tercero, porque perdía desde los 11 minutos con gol de Junior Sornoza el partido de ida de las semifinales.

Dicho todo esto, resulta comprensible que el empate de Dudu en el minuto 92, cuando el encuentro parecía cosa juzgada, tenga un sabor especial, máxime después del esfuerzo brutal de los visitantes para resistir en los 2.517 metros de altitud sobre el nivel del mar.

El equipo rayado tuvo largos tramos de dominio pleno, especialmente en el primer tiempo. Y mucho trabajo tuvo el guardameta Everson para mantener su defensa sin más fisuras que la aprovechada por Sornoza para poner a festejar a los locales.

Independiente del Valle, campeón de la Sudamericana en 2019 y 2022 y de la Recopa Sudamericana de 2023, visitará el próximo martes el Arena MRV de Belo Horizonte con la consigna de sellar la clasificación con un planteamiento ofensivo, según garantizó el entrenador español Javier Rabanal.

- Partidos de ida de la semifinal:

21.10: Independiente del Valle (ECU) 1 - Atlético Mineiro (BRA) 1

23.10: Universidad de Chile (CHI) 2 – Lanús (ARG) 2. EFE

