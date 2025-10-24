Almeida acusa a PSOE y Más Madrid de formar parte de un Gobierno que "ha humillado, acosado y prostituido a mujeres"

El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha acusado a los 23 concejales de PSOE y Más Madrid de formar parte de un Gobierno, presidido por Pedro Sánchez, que "ha humillado, acosado y prostituido a mujeres".

En un bronco Pleno extraordinario --Almeida ha reconocido que el acuerdo del pasado 30 de septiembre sobre el supuesto síndrome post-aborto "no es de obligado cumplimiento" y "no se va a ejecutar"-- el alcalde ha salido en defensa de su "extraordinario equipo", por "lo que ha hecho por las mujeres en esta ciudad" y que contrasta con la actuación del Gobierno de la Nación, "que ha desprotegido a las mujeres y las ha hostigado, que ha prostituido a las mujeres con dinero público".

Cibeles, sin embargo, con su equipo de Gobierno al frente, "ha duplicado el presupuesto en materia de violencia de género", ha "aumentado un 46% los profesionales en materia de asistencia en violencia de género y un 36% el personal en los Espacios de Igualdad".

Almeida se ha encarado con Más Madrid y PSOE, partidos que cree que deberían sentirse "avergonzados" por "sustentar un Gobierno que ha publicado la 'Ley del Sí es Sí', que ha desprotegido a las mujeres con las 'pulseras antimaltrato' o que tenía sujetos como Íñigo Errejón y José Luis Ábalos como caras principales" de sus formaciones.

"USTEDES SON RESPONSABLES DE LOS ÁBALOS Y DE LOS ERREJONES"

"Todos ustedes son responsables de los Koldos, de los Ábalos, de los Errejones, de los Monederos", ha espetado a las bancadas de la izquierda. "¿Usted nunca ha escuchado nada del señor Errejón? ¿Nunca le llegó lo que pasó en Castellón? ¿A ninguno de ustedes les llegó nada de cuando andaba por la Complutense el señor Monedero?", se ha encarado directamente con el portavoz en funciones de Más Madrid, Eduardo Rubiño.

Cree que en Más Madrid "callaron y miraron para otro lado" porque valoraron que era "mejor que Íñigo Errejón sacara un escaño a que una mujer pudiera ser protegida".

Después ha pasado a centrarse en la portavoz socialista, Reyes Maroto. "¿Me está diciendo que la responsable directa de Paradores no se enteró de las orgías de Ábalos en los Paradores? Pero usted prefirió callar delante del secretario de Organización porque el Gobierno del que usted formó parte, con José Luis Ábalos, pagó prostitución con sueldos públicos. Y viene usted aquí a darnos lecciones sobre los derechos humanos", ha espetado.

También ha cargado contra la ministra de Sanidad, Mónica García, líder de Más Madrid, por "celebrar que hubo 100.000 abortos". Por contra, el PP "celebra cada nacimiento que hay en la ciudad". Por eso, y ante el "gravísimo problema demográfico" porque en 2024 murieron más personas en Madrid de las que nacieron, la Junta de Gobierno aprobó ayer una partida de más de 17 millones de euros destinadas directamente al fomento de la natalidad.

Almeida ha anunciado que aumentarán en 300.000 euros las subvenciones a la red de asistencia a aquellas mujeres que quieren llevar a cabo su embarazo, pasando de 1,1 a 1,4 millones de euros.

"CÓMPLICES"

"Ustedes (a PSOE y Más Madrid) son cómplices, por acción o por omisión, de desproteger, humillar, acosar y prostituir mujeres. No han sido capaces ni de decir una sola palabra porque cuando se aprobó la Ley del Sí es Sí no dijeron nada", ha insistido.

El regidor ha recordado que en el último Pleno elevaron una moción con el fallo de las pulseras antimaltrato como telón de fondo "y votaron en contra de la exigencia de responsabilidades".

Tampoco ha dejado esquinada en el debate plenario la pretensión del Gobierno central de blindar constitucionalmente el derecho al aborto. "Lo defienden como un derecho fundamental pero entonces ¿por qué lo incluyen en los Principios Rectores de la Política Económica y Social?", ha preguntado.

Él mismo se ha contestado apuntando que en esos principios, que actúan como una suerte de "cajón de sastre", evitan que la reforma constitucional afecte a su Título I porque, en ese caso, "tendría que convocar elecciones y por ahí no pasan". "Ustedes defienden a las mujeres hasta que agachan la cabeza delante de Pedro Sánchez", ha reprochado.

"QUIERO ACABAR COMO GALLARDÓN"

Tanto PSOE como Más Madrid han advertido a Almeida que puede acabar igual que Alberto Ruiz-Gallardón, que dimitió como ministro de Justicia tras la movilización feminista contra la pretensión de recortar el derecho al aborto.

Martínez-Almeida, sin embargo, ha recordado sus "dos mayorías absolutas en la Comunidad de Madrid y las tres mayorías absolutas en el Ayuntamiento". "A mí me faltan cuatro porque yo quiero acabar como Alberto Ruiz-Gallardón teniendo esas cinco mayorías absolutas aquí en el Ayuntamiento de Madrid", ha declarado.