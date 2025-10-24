Espana agencias

Alianza opositora de Nicaragua propone a Ortega restaurar democracia para frenar sanciones

Por Newsroom Infobae

Guardar

San José, 24 oct (EFECOM).- La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia de Nicaragua propuso este viernes al Gobierno que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, restaurar la democracia para evitar que Estados Unidos imponga al país una subida del 100 % de aranceles o lo expulse del Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y República Dominicana (DR-Cafta, en inglés).

"Reafirmamos nuestro compromiso con una salida cívica, pacífica y democrática que devuelva la libertad, las oportunidades у la esperanza a nuestra patria", abogó la Alianza Cívica, que fue la contraparte del Gobierno de Nicaragua en las negociaciones fracasadas de 2018 y 2019 para superar la crisis que vive el país desde abril de 2018.

"Sabemos que el cambio es posible. La dignidad del pueblo nicaragüense es más fuerte que la represión. Nicaragua merece vivir sin miedo, en libertad y con trabajo digno", continuó la agrupación opositora, en un mensaje público, divulgado desde el exilio.

El Gobierno de EE.UU. evalúa imponer una subida del 100 % de aranceles a Nicaragua y su posible expulsión del DR-Cafta tras determinar que el país centroamericano mantiene políticas "irrazonables" de derechos humanos y laborales que obstaculizan el comercio estadounidense.

La Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) determinó que "las acciones, políticas y prácticas de Nicaragua relacionadas con los derechos laborales, los DDHH y las libertades fundamentales, así como el Estado de derecho, son irrazonables y obstaculizan o restringen el comercio estadounidense".

En su mensaje, la Alianza Cívica condenó "con firmeza las graves violaciones a los derechos humanos, laborales y ciudadanos cometidas por el régimen" de Ortega y Murillo, a quienes responsabilizan por las sanciones.

La Alianza aseguró que "el régimen ha arrebatado al pueblo nicaragüense su derecho a expresarse, organizarse y vivir en democracia", y que "ha perseguido a la Iglesia, periodistas, médicos, obreros, campesinos, docentes, empresarios, servidores públicos y a los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe nicaragüense".

"La responsabilidad de esta crisis no recae en el pueblo nicaragüense ni en las naciones democráticas que defienden los derechos humanos, sino en el régimen que ha violado toda norma ética, legal y humana", insistió la Alianza, que expresó su "solidaridad con las trabajadoras y los trabajadores que viven con incertidumbre y miedo por su futuro".

En febrero pasado, el secretario de Estado, Marco Rubio, había adelantado que Washington estudiaría si expulsaba o no a Nicaragua del DR-Cafta, que desde su entrada en vigor en 2006 casi ha cuadruplicado las exportaciones nicaragüenses a EEUU.EFECOM

(foto)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Draghi ve en el 'federalismo pragmático' el camino para evitar que Europa sea pisoteada

Infobae

El director del astillero Cardama viajará a Montevideo tras la rescisión del contrato

Infobae

Los sindicatos critican la "montaña rusa laboral" en Stellantis Vigo

Infobae

Temas del día de EFE Economía del sábado 25 de octubre de 2025

Infobae

Arce celebra la aprobación, "aunque tarde", de créditos en el Legislativo de Bolivia

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La rocambolesca historia del Picasso

La rocambolesca historia del Picasso perdido: lo ‘robó’ una vecina que creyó que era un paquete olvidado en el portal

Antonio Tejero recibe el alta hospitalaria tras encontrarse “en situación de estabilidad clínica”

España y Alemania empiezan las conversaciones para que el catalán se reconozca como lengua oficial de la Unión Europea

La Policía Nacional advierte de las precauciones que hay que tener a la hora de sacar dinero en efectivo: “Intentarán desviar tu atención”

Investigan al presidente de Sidenor por la venta de acero a una empresa de armas de Israel

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 5 de este 24 octubre

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Canarias y Extremadura presentan la mayor tasa de paro juvenil de España con más del 33% de menores de 25 años desempleados

Números ganadores del Super Once del 24 octubre

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

DEPORTES

Previa de LaLiga: Valencia vs

Previa de LaLiga: Valencia vs Villarreal

Previa de LaLiga: Athletic vs Getafe

Previa de LaLiga: Espanyol vs Elche

Previa de LaLiga: Girona vs Real Oviedo

El ciclista Bradley Wiggins rompe el silencio en ‘The Chain’: confesiones sobre abuso, adicción y la relación tóxica con su padre