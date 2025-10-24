Espana agencias

Ábalos acusa a la UCO de bloquear su cuenta de correo y pide al Supremo poner fin a esta "extralimitación"

Por Newsroom Infobae

Guardar

El ex ministro de Transportes José Luis Ábalos ha solicitado al instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, que ordene "el cese inmediato" del "bloqueo" que asegura que pesa sobre su cuenta de correo electrónico desde el pasado 9 de junio, a causa de una "extralimitación" que achaca a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la nueva defensa de Ábalos, ejercida por el ex fiscal de la Audiencia Nacional (AN) Carlos Bautista, denuncia que la UCO se ha excedido en el mandato que le dio Puente ese día en un auto donde autorizó "el acceso, visionado y volcado/clonado de las comunicaciones privadas halladas durante el registro" efectuado en la casa del diputado en Valencia, "incluyendo cuentas de correo electrónico".

La defensa explica que los "agentes de la unidad investigadora procedieron a acceder a la mencionada cuenta" y a "realizar las operaciones de copia de la información existente" pero, "en lugar de devolver el control de la misma a su titular, han mantenido desde entonces y hasta la fecha un bloqueo total y exclusivo sobre ella".

Así, asegura que "han transcurrido más de cuatro meses" durante los cuales Ábalos "ha sido privado por completo del acceso y uso de un canal de comunicación fundamental", lo que subraya que "excede toda previsión legal de temporalidad necesaria en una medida de investigación".

Además, alerta de que "dicha privación continuada está causando perjuicios extraordinariamente graves" a Ábalos, "afectando a su esfera personal, profesional y social".

En este sentido, detalla que esto le ha imposibilitado "renovar contratos de suministros, acceso a documentos, gestión de citas médicas, atender correspondencia ordinaria con personas que poseían esta dirección de 'email' desde hace muchos años", provocándole con ello "un daño que excede manifiestamente la legitimidad de cualquier finalidad investigadora".

La defensa esgrime que Puente "autorizó una medida específica y tasada por la ley" con el objetivo de obtener "datos estáticos, un 'stock' de información ya existente en el servidor de la cuenta de correo". "Las facultades concedidas --acceso, visionado y clonado-- son el núcleo de esta diligencia de registro", enfatiza.

Bautista defiende que "esta medida no puede ni debe confundirse con la interceptación de las comunicaciones telemáticas (...), la cual se dirige a la captación de un 'flujo' de comunicaciones futuras o en tiempo real".

EL JUEZ AUTORIZÓ "UNA FOTOGRAFÍA", NO "UNA VIGILANCIA"

El ex fiscal sostiene, por tanto, que la orden de Puente "amparaba una 'fotografía' del contenido de la cuenta en un momento concreto, no una vigilancia o control de la misma a futuro".

"Ambos regímenes jurídicos tienen requisitos y garantías diferenciadas, siendo los de la intervención de comunicaciones mucho más exigentes por su carácter prospectivo y su mayor intensidad invasiva, incluyendo plazos máximos de duración", recalca.

Con todo, la defensa aclara que "el problema central (...) no es la legalidad del auto judicial, sino la flagrante e indiscutible extralimitación en su ejecución, constitutiva de un fraude de ley procesal".

Ábalos hace esta petición en el marco de la causa donde se le investiga por el presunto cobro de comisiones a cambio de contratos públicos, tanto para la compraventa de material sanitario en plena pandemia como para obra pública, entre otras cosas.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El PP confirma que Feijóo asistirá al funeral de la dana pero critica que le invite el Congreso y no Moncloa

El PP confirma que Feijóo

Jorge Bellver, citado como investigado por el 'caso Azud'

Jorge Bellver, citado como investigado

Torres garantiza "lealtad" a Canarias y promete trabajar "de la mano" tras el auto del TS sobre menores migrantes

Torres garantiza "lealtad" a Canarias

PP pone a Málaga como ejemplo de gestión en vivienda y pide a Sánchez que copie sus propuestas antiokupación

PP pone a Málaga como

Irene Montero acusa al PP de "gestión homicida" y exige atención inmediata a las afectadas por los cribados de cáncer

Irene Montero acusa al PP
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Antonio Tejero recibe el alta

Antonio Tejero recibe el alta hospitalaria tras encontrarse “en situación de estabilidad clínica”

España y Alemania empiezan las conversaciones para que el catalán se reconozca como lengua oficial de la Unión Europea

La Policía Nacional advierte de las precauciones que hay que tener a la hora de sacar dinero en efectivo: “Intentarán desviar tu atención”

Investigan al presidente de Sidenor por la venta de acero a una empresa de armas de Israel

La Fiscalía investiga una supuesta manipulación en los historiales médicos tras los fallos del cribado en Andalucía

ECONOMÍA

Canarias y Extremadura presentan la

Canarias y Extremadura presentan la mayor tasa de paro juvenil de España con más del 33% de menores de 25 años desempleados

Números ganadores del Super Once del 24 octubre

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Madrid estrena la nueva ‘tasa de basuras’: cuánto tendrás que pagar según tu barrio y si eres casero o inquilino

Una madre pide dejar de pagar la pensión de alimentos a su hijo de 19 años porque no tiene relación con él: la Justicia lo rechaza

DEPORTES

Previa de LaLiga: Espanyol vs

Previa de LaLiga: Espanyol vs Elche

Previa de LaLiga: Girona vs Real Oviedo

El ciclista Bradley Wiggins rompe el silencio en ‘The Chain’: confesiones sobre abuso, adicción y la relación tóxica con su padre

Lamine Yamal calienta el Clásico entre Real Madrid y Barcelona: “Roban, se quejan...”

El Gobierno de Navarra, obligado a permitir la participación de Israel en el campeonato internacional de Trampolín ante las posibles sanciones