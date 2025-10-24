Ábalos acusa a la UCO de bloquear su cuenta de correo y pide al Supremo poner fin a esta "extralimitación"

El ex ministro de Transportes José Luis Ábalos ha solicitado al instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, que ordene "el cese inmediato" del "bloqueo" que asegura que pesa sobre su cuenta de correo electrónico desde el pasado 9 de junio, a causa de una "extralimitación" que achaca a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la nueva defensa de Ábalos, ejercida por el ex fiscal de la Audiencia Nacional (AN) Carlos Bautista, denuncia que la UCO se ha excedido en el mandato que le dio Puente ese día en un auto donde autorizó "el acceso, visionado y volcado/clonado de las comunicaciones privadas halladas durante el registro" efectuado en la casa del diputado en Valencia, "incluyendo cuentas de correo electrónico".

La defensa explica que los "agentes de la unidad investigadora procedieron a acceder a la mencionada cuenta" y a "realizar las operaciones de copia de la información existente" pero, "en lugar de devolver el control de la misma a su titular, han mantenido desde entonces y hasta la fecha un bloqueo total y exclusivo sobre ella".

Así, asegura que "han transcurrido más de cuatro meses" durante los cuales Ábalos "ha sido privado por completo del acceso y uso de un canal de comunicación fundamental", lo que subraya que "excede toda previsión legal de temporalidad necesaria en una medida de investigación".

Además, alerta de que "dicha privación continuada está causando perjuicios extraordinariamente graves" a Ábalos, "afectando a su esfera personal, profesional y social".

En este sentido, detalla que esto le ha imposibilitado "renovar contratos de suministros, acceso a documentos, gestión de citas médicas, atender correspondencia ordinaria con personas que poseían esta dirección de 'email' desde hace muchos años", provocándole con ello "un daño que excede manifiestamente la legitimidad de cualquier finalidad investigadora".

La defensa esgrime que Puente "autorizó una medida específica y tasada por la ley" con el objetivo de obtener "datos estáticos, un 'stock' de información ya existente en el servidor de la cuenta de correo". "Las facultades concedidas --acceso, visionado y clonado-- son el núcleo de esta diligencia de registro", enfatiza.

Bautista defiende que "esta medida no puede ni debe confundirse con la interceptación de las comunicaciones telemáticas (...), la cual se dirige a la captación de un 'flujo' de comunicaciones futuras o en tiempo real".

EL JUEZ AUTORIZÓ "UNA FOTOGRAFÍA", NO "UNA VIGILANCIA"

El ex fiscal sostiene, por tanto, que la orden de Puente "amparaba una 'fotografía' del contenido de la cuenta en un momento concreto, no una vigilancia o control de la misma a futuro".

"Ambos regímenes jurídicos tienen requisitos y garantías diferenciadas, siendo los de la intervención de comunicaciones mucho más exigentes por su carácter prospectivo y su mayor intensidad invasiva, incluyendo plazos máximos de duración", recalca.

Con todo, la defensa aclara que "el problema central (...) no es la legalidad del auto judicial, sino la flagrante e indiscutible extralimitación en su ejecución, constitutiva de un fraude de ley procesal".

Ábalos hace esta petición en el marco de la causa donde se le investiga por el presunto cobro de comisiones a cambio de contratos públicos, tanto para la compraventa de material sanitario en plena pandemia como para obra pública, entre otras cosas.