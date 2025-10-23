Piden 60 años de cárcel para los cuatro patrones de un cayuco en Santa Cruz en el que falleció una veintena de migrantes

La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife pide una pena acumulada de 60 años de cárcel para los cuatro presuntos patrones de un cayuco que llegó a las costas del archipiélago y en el que falleció una veintena de personas.

El escrito de acusación, recogido por Europa Press, detalla que la embarcación partió de la costa africana con 222 personas de origen subsahariano a bordo hasta que fue interceptada por Salvamento Marítimo cuando llevaban 10 días de navegación.

Según la Fiscalía, los cuatro acusados, que se encuentran privados de libertad, organizaron la travesía en connivencia con otras personas no identificadas, cobrando en origen 800.000 francos africanos a cada uno de los viajeros.

Asimismo, una vez en la embarcación, los cuatro acusados realizaron, indistintamente, labores de navegación --tales como manejo del motor, del timón y dirección de rumbo mediante sistema GPS-- y mantenimiento del orden, impartiendo instrucciones al pasaje, desempeñando las funciones de dirección y capitanía del viaje, determinando la ubicación de los pasajeros en la embarcación y el reparto de alimentos y de agua.

Igualmente impartían órdenes e instrucciones de comportamiento, advirtiendo a los ocupantes de que una vez llegados a la costa canaria no podían testificar en su contra, aparte de que arrojaron al océano los cadáveres de los pasajeros que iban pereciendo durante la travesía (entre 15 y 20 personas), salvo el cuerpo de un menor.

El cayuco carecía de cualquier tipo de medida de seguridad relativa al almacenaje del combustible, medios de comunicación náutica, luces de posición y deflector de radar, y tenía escaso espacio para una travesía con 222 personas.

Los migrantes no disponían de chalecos salvavidas y al ir dispuestos en baldas transversales, había riesgo de naufragio por volcado en caso de movimiento interior y riesgo de colisión y abordaje al carecer de iluminación, en una zona de elevado tráfico marítimo de buques.

Finalmente lograron tocar tierra un total de 205 migrantes dado que un menor falleció por un edema agudo de pulmón, y otra persona, que llegó a estar ingresada en el HUC, sufrió una encefalopatía severa.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, dos delitos de homicidio por imprudencia grave y otros dos delitos de lesiones por imprudencia grave y pide también el abono de una indemnización para dos migrantes heridos durante el viaje y 150.000 euros para el hermano del menor fallecido.

El juicio se celebra el próximo martes a las 10.00 horas en la Audiencia Provincial.