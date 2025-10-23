Espana agencias

Piden 60 años de cárcel para los cuatro patrones de un cayuco en Santa Cruz en el que falleció una veintena de migrantes

Por Newsroom Infobae

Guardar

La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife pide una pena acumulada de 60 años de cárcel para los cuatro presuntos patrones de un cayuco que llegó a las costas del archipiélago y en el que falleció una veintena de personas.

El escrito de acusación, recogido por Europa Press, detalla que la embarcación partió de la costa africana con 222 personas de origen subsahariano a bordo hasta que fue interceptada por Salvamento Marítimo cuando llevaban 10 días de navegación.

Según la Fiscalía, los cuatro acusados, que se encuentran privados de libertad, organizaron la travesía en connivencia con otras personas no identificadas, cobrando en origen 800.000 francos africanos a cada uno de los viajeros.

Asimismo, una vez en la embarcación, los cuatro acusados realizaron, indistintamente, labores de navegación --tales como manejo del motor, del timón y dirección de rumbo mediante sistema GPS-- y mantenimiento del orden, impartiendo instrucciones al pasaje, desempeñando las funciones de dirección y capitanía del viaje, determinando la ubicación de los pasajeros en la embarcación y el reparto de alimentos y de agua.

Igualmente impartían órdenes e instrucciones de comportamiento, advirtiendo a los ocupantes de que una vez llegados a la costa canaria no podían testificar en su contra, aparte de que arrojaron al océano los cadáveres de los pasajeros que iban pereciendo durante la travesía (entre 15 y 20 personas), salvo el cuerpo de un menor.

El cayuco carecía de cualquier tipo de medida de seguridad relativa al almacenaje del combustible, medios de comunicación náutica, luces de posición y deflector de radar, y tenía escaso espacio para una travesía con 222 personas.

Los migrantes no disponían de chalecos salvavidas y al ir dispuestos en baldas transversales, había riesgo de naufragio por volcado en caso de movimiento interior y riesgo de colisión y abordaje al carecer de iluminación, en una zona de elevado tráfico marítimo de buques.

Finalmente lograron tocar tierra un total de 205 migrantes dado que un menor falleció por un edema agudo de pulmón, y otra persona, que llegó a estar ingresada en el HUC, sufrió una encefalopatía severa.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, dos delitos de homicidio por imprudencia grave y otros dos delitos de lesiones por imprudencia grave y pide también el abono de una indemnización para dos migrantes heridos durante el viaje y 150.000 euros para el hermano del menor fallecido.

El juicio se celebra el próximo martes a las 10.00 horas en la Audiencia Provincial.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Óscar López asegura que el PP está "borracho de poder" en Madrid y cree que en la capital hay "una mayoría progresista"

Óscar López asegura que el

Marlaska reafirma tras las quejas de Junts que el Gobierno quiere "agotar la legislatura" con "diálogo y acuerdo"

Marlaska reafirma tras las quejas

Marlaska niega "preocupación" por el 'caso Leire Díez' y destaca que el Gobierno "cumple la legalidad permanentemente"

Marlaska niega "preocupación" por el

El bloque conservador gana con el apoyo de otro vocal y Perelló para imponer un nuevo reparto de poder en el CGPJ

El bloque conservador gana con

Marlaska reprocha al PP su actitud "miserable" al "banalizar" el terrorismo de ETA

Marlaska reprocha al PP su
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Antonio Tejero

Antonio Tejero

Condenado a cinco años de prisión un abuelo por abusar sexualmente de su nieta de nueve años en el piso de Vigo en el que vivían

Muere Antonio Tejero a los 93 años, teniente coronel de la Guardia Civil que lideró el intento de golpe de Estado del 23-F en 1981

La joven argentina buscada en Mallorca por su familia no estaba desaparecida, solo no quería hablar con sus personas cercanas

“Puedes poner una denuncia en cualquier comisaría o cuartel sin importar dónde ocurrieron los hechos”: una abogada explica el proceso

ECONOMÍA

¿Prefieres un fin de semana

¿Prefieres un fin de semana tranquilo en familia o un sueldazo? El empresario José Elías lanza un aviso sobre el valor del dinero

Unos padres donan una vivienda a sus hijos para tener ventajas fiscales, pero cometen un error: uno de los hermanos debe pagar 50.000 euros al otro

Un abogado explica si puedes pedir dos bajas por paternidad si tienes dos hijos con dos mujeres distintas en un mismo año: “Escuchamos pero no juzgamos”

Resultados ganadores del Super Once del 23 octubre

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

DEPORTES

El exjugador de la Juventus

El exjugador de la Juventus que entrenó con Cristiano Ronaldo y ahora trabaja en la construcción: “He encontrado la paz”

Serena Williams: la mayor leyenda del tenis recoge el Premio Princesa de Asturias de los Deportes por su ejemplo dentro y fuera de las pistas

El futbolista Asier Villalibre revela sus crisis de salud mental e inseguridad: “Te infravaloras, te haces pequeñito”

Vivió en un orfanato donde abusaron de él y jugó con el Atlético de Madrid y el Barça hasta que las drogas acabaron con su carrera: la historia de Julio Alberto

Colate, nuevo presidente del CD Badajoz: un rostro mediático ante el caos interno del club