Marlaska comunicó en septiembre al Govern de Marga Prohens que Frontex vigila el mar balear desde febrero

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, comunicó en septiembre en una carta dirigida a la consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Estarellas, que desde febrero de este año aviones de Frontex vigilan en tiempo real el mar balear dentro de sus trabajos de vigilancia en el sur del Mediterráneo.

Así lo ha explicado este jueves el delegado del Gobierno central en las Islas, Alfonso Rodríguez, que ha calificado como una "verdad incontestable" que Frontex vigila las aguas de Baleares.

Rodríguez ha acusado a la presidenta del Govern, Marga Prohens, y al presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, de tergiversar las declaraciones del portavoz de Frontex, Chris Borowski, que dijo este miércoles que España no había pedido ningún despliegue de medios. El delegado ha recordado que el representante de Frontex dijo que el Estado había pedido recursos de vigilancia aérea.

Para el delegado, esta afirmación no supone ningún tipo de incongruencia respecto a lo que hasta ahora ha mantenido por parte de la Delegación del Gobierno y por parte del Ministerio del Interior. "No hay contradicción", ha insistido.

"Es lo que siempre ha dicho Interior y dije yo en el Senado. Han elevado a categoría una parte de la declaración para decir que miento", ha señalado.

Por otra parte, Rodríguez ha acusado al Govern de utilizar la crisis migratoria para tapar otros debates más necesarios como la vivienda, las listas de espera y la masificación turística y de hacer creer a la sociedad que el Gobierno es el responsable del incremento de los flujos migratorios.

Al mismo tiempo, ha recordado que Frontex no devuelve pateras a su origen, sino que las localiza y ayuda en los trasladados a puertos seguros para salvar vidas. Para el delegado, es "estupidez" pensar que Frontex va a detener el flujo migratorio.

Rodríguez ha asegurado que "ni se le ha pasado por la cabeza" dejar el cargo y se ha mostrado tranquilo y convencido respecto al trabajo realizado. "Sólo falta que pida mi cese el ujier de la sede del PP", ha concluido.

