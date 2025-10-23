Espana agencias

La presidenta del Supremo inaugura hoy su segunda jornada de puertas abiertas del tribunal

La presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Supremo, Isabel Perelló, inaugurará este jueves, a las 9.00 horas, las jornadas de puertas abiertas del alto tribunal. Es la segunda vez que la magistrada recibirá a los primeros visitantes que, en esta ocasión, serán los alumnos de 5º de primaria del colegio público Francisco Fatou, de Villa de Vallecas.

Fue el año pasado cuando Perelló se estrenó en estas jornadas, un mes y medio después de asumir la Presidencia. "Cuando yo nací no se podía ser juez. Las mujeres no podíamos ser jueces", dijo a los alumnos del 1 de la ESO del instituto madrileño Beatriz Galindo, al tiempo que destacó que "ahora la mayoría de las mujeres que entran en la carrera judicial son jueces".

Este año, el Supremo abrirá sus puertas el jueves y viernes de las 9.00h a las 17.00h, y el sábado de las 9.00h a las 14.00h. Durante los tres días, los asistentes podrán disfrutar de visitas guiadas por el Palacio de las Salesas y recorrer algunos de los espacios más destacados del Supremo, como el Salón de Plenos, la Escalera de Honor, el Salón de Pasos Perdidos o el despacho de la presidenta.

La entrada al Palacio de Justicia es libre y no requiere inscripción o reserva previa, tan solo presentar el DNI, pasaporte o NIE. Quienes asistan el jueves y el viernes podrán mantener encuentros con algunos de los magistrados del Supremo, quienes explicarán de primera mano en qué consiste su trabajo y responderán a preguntas de los presentes.

En esta edición, el Supremo ha querido dar especial protagonismo a los alumnos de las facultades de Derecho de las universidades públicas de Madrid, para los que ha preparado un programa específico --el jueves a partir de las 15:00 horas-- que incluye una visita conducida por letrados del Gabinete Técnico y una conferencia a cargo del magistrado de la Sala Segunda Javier Hernández.

TEATROS, DIBUJOS Y CONCIERTO

Por su parte, los niños que acudan al Supremo durante las tres jornadas podrán ver un vídeo de animación sobre el funcionamiento del tribunal. También podrán participar en representaciones teatrales a cargo de un grupo de actores que escenificarán un juicio en el que se abordarán temas como el acoso escolar o los delitos cometidos a través de las redes sociales.

Además, niños y adultos podrán dejar dibujos --alusivos al Supremo o a la justicia en general-- al final de su visita. Según ha anunciado el tribunal, una selección será publicada en el apartado de la web www.poderjudicial.es dedicada a las Jornadas de Puertas Abiertas y en la cuenta de Instagram PoderJudicialEs.

El viernes, a las 20.00 horas, el Salón de Pasos Perdidos acogerá un concierto en formato 'Candlelight' en tributo a Queen y Coldplay. El acceso será gratuito hasta completar el aforo de 400 plazas. Las entradas podrán recogerse a partir de las 18:30 horas en el acceso al Palacio de Justicia por la calle del Marqués de la Ensenada.

JORNADAS VIRTUALES

Según ha anunciado el tribunal, este año quienes no puedan acercarse al tribunal podrán participar en las jornadas virtuales a través de www.poderjudicial.es, donde está disponible un folleto informativo del edificio y se podrá seguir puntualmente las actividades programadas e incluso realizar una visita virtual al Palacio de Justicia.

La visita virtual permite la navegación entre fotografías 360 de las principales estancias del tribunal y acceder a datos de interés sobre el edificio y las obras artísticas que alberga. Además, los niños tienen la posibilidad de hacer un recorrido alternativo diseñado como un "juego de escape", en el que tienen que superar distintas pruebas relacionadas con la historia del Supremo y el mundo de la Justicia para pasar de una sala a otra.

