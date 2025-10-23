Espana agencias

El fiscal general refuerza su defensa con Consuelo Castro, que cambió la rebelión por sedición contra líderes del procés

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha fichado para su defensa ante el Tribunal Supremo (TS) a Consuelo Castro, la que fuera jefa de la Abogacía General del Estado, y con la que completará su equipo jurídico, ya que cuenta con otro abogado del Estado, Iñaki Ocio, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.

Las citadas fuentes señalan que la decisión ha sido adoptada por la Abogacía General del Estado. Consuelo Castro fue nombrada jefa de los servicios jurídicos del Estado a propuesta de la que entonces era ministra de Justicia, Dolores Delgado, y fue quien decidió cambiar la acusación contra los principales líderes del procés de rebelión a sedición, que suponía menores penas de cárcel.

Además, tomó la decisión de relevar a Edmundo Bal, que en aquel momento era el jefe de Penal de la Abogacía General del Estado alegando pérdida de confianza. Éste fichó posteriormente por Ciudadanos y se convirtió en diputado.

De esta manera, Álvaro García Ortiz refuerza su defensa de cara al juicio que tendrá lugar contra él a partir del próximo 3 de noviembre en el Tribunal Supremo, donde se le juzgará por presunta revelación de secretos por la filtración de información relativa al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Consuelo Castro se licenció en derecho en 1987 en la Universidad Complutense de Madrid e ingresó en el Cuerpo de Abogados del Estado en 1989. Ha ejercido buena parte de su carrera profesional en Galicia donde fue Abogada del Estado de la citada comunidad autónoma de 2007 hasta 2018, fecha en la que fue nombrada Abogada General del Estado.

Con anterioridad, fue jefa de los servicios jurídicos del Estado en La Coruña, ciudad en la que ya venía ejerciendo como Abogada del Estado desde 1992. Dentro de sus competencias también ha trabajado como jefa del servicio jurídico regional de la Agencia Tributaria en Galicia y como abogada del Estado del Ministerio de Sanidad.

Uno de los juicios más conocidos en los que participó en la defensa del Estado fue el juicio del 'Prestige', el buque que se hundió frente a las costas de Galicia y causó un desastre ecológico impregnando de chapapote toda la costa.

Entre 2016 y 2021 formó parte, como representante de España, del Grupo de Trabajo sobre derechos humanos y migración del Comité de Derechos Humanos del Consejo de Europa, ostentando desde el año 2018 la Vicepresidencia.

