Espana agencias

Confirman el internamiento cerrado de 6 años para un menor por abusos sexuales a sus dos primas

Por Newsroom Infobae

Guardar

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Murcia ha confirmado íntegramente la sentencia dictada por el Juzgado de Menores 2 de Murcia que impuso a un menor una medida de seis años de internamiento en régimen cerrado y dos años de libertad vigilada por delitos de abuso sexual sobre sus dos primas menores de edad.

La resolución desestima el recurso de apelación interpuesto por la defensa del menor condenado y considera plenamente válida la valoración de la prueba realizada por el juzgador de instancia, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU) en un comunicado.

El Tribunal subraya que la sentencia de menores se apoya en prueba de cargo "suficiente" y válidamente practicada en el acto del juicio oral, destacando el valor probatorio de los testimonios de las víctimas, la pericial psicológica sobre credibilidad y las declaraciones de los progenitores de las menores.

"Las menores relataron, sin importantes contradicciones, con un nivel enorme de sufrimiento y reexperimentación lo sucedido", recuerda la resolución, que añade que "estos testimonios durísimos, desgarradores, no pueden ser corroborados por prueba directa porque nadie estuvo presente salvo el acusado".

En su fallo, la Sala ratifica que, durante Semana Santa, el acusado, primo de las víctimas --de 17 años en el momento de los hechos--, abusó sexualmente de las dos niñas de 6 y 9 años aprovechando las noches en que pernoctaban en su domicilio familiar en ausencia de sus padres.

La defensa del menor alegó en apelación la nulidad de actuaciones, la vulneración del derecho a un juez imparcial y errores en la valoración de la prueba.

Sin embargo, la Audiencia considera que no se produjo indefensión alguna ni parcialidad judicial, y que las decisiones del magistrado de instancia fueron "ajustadas a Derecho" y respetuosas con los derechos de todas las partes.

Asimismo, el Tribunal destaca que el juzgador de menores "dirigió el debate en todo momento con absoluta profesionalidad, con sensibilidad a la vista de lo delicado del asunto, con ecuanimidad y con total imparcialidad", garantizando el derecho de defensa y el principio de contradicción.

Con la desestimación del recurso, la sentencia de primera instancia queda confirmada en todos sus extremos, incluidas la medida de seis años internamiento cerrado, seguidos de dos años libertad vigilada y la prohibición de aproximación y comunicación con las víctimas durante tres años. La Audiencia recuerda que contra su resolución no cabe recurso ordinario alguno.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Óscar López asegura que el PP está "borracho de poder" en Madrid y cree que en la capital hay "una mayoría progresista"

Óscar López asegura que el

Piden 60 años de cárcel para los cuatro patrones de un cayuco en Santa Cruz en el que falleció una veintena de migrantes

Piden 60 años de cárcel

Marlaska reafirma tras las quejas de Junts que el Gobierno quiere "agotar la legislatura" con "diálogo y acuerdo"

Marlaska reafirma tras las quejas

Marlaska niega "preocupación" por el 'caso Leire Díez' y destaca que el Gobierno "cumple la legalidad permanentemente"

Marlaska niega "preocupación" por el

El bloque conservador gana con el apoyo de otro vocal y Perelló para imponer un nuevo reparto de poder en el CGPJ

El bloque conservador gana con
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Antonio Tejero

Antonio Tejero

Condenado a cinco años de prisión un abuelo por abusar sexualmente de su nieta de nueve años en el piso de Vigo en el que vivían

Muere Antonio Tejero a los 93 años, teniente coronel de la Guardia Civil que lideró el intento de golpe de Estado del 23-F en 1981

La joven argentina buscada en Mallorca por su familia no estaba desaparecida, solo no quería hablar con sus personas cercanas

“Puedes poner una denuncia en cualquier comisaría o cuartel sin importar dónde ocurrieron los hechos”: una abogada explica el proceso

ECONOMÍA

¿Prefieres un fin de semana

¿Prefieres un fin de semana tranquilo en familia o un sueldazo? El empresario José Elías lanza un aviso sobre el valor del dinero

Unos padres donan una vivienda a sus hijos para tener ventajas fiscales, pero cometen un error: uno de los hermanos debe pagar 50.000 euros al otro

Un abogado explica si puedes pedir dos bajas por paternidad si tienes dos hijos con dos mujeres distintas en un mismo año: “Escuchamos pero no juzgamos”

Resultados ganadores del Super Once del 23 octubre

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

DEPORTES

El exjugador de la Juventus

El exjugador de la Juventus que entrenó con Cristiano Ronaldo y ahora trabaja en la construcción: “He encontrado la paz”

Serena Williams: la mayor leyenda del tenis recoge el Premio Princesa de Asturias de los Deportes por su ejemplo dentro y fuera de las pistas

El futbolista Asier Villalibre revela sus crisis de salud mental e inseguridad: “Te infravaloras, te haces pequeñito”

Vivió en un orfanato donde abusaron de él y jugó con el Atlético de Madrid y el Barça hasta que las drogas acabaron con su carrera: la historia de Julio Alberto

Colate, nuevo presidente del CD Badajoz: un rostro mediático ante el caos interno del club