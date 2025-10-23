Espana agencias

Ábalos pide al Supremo que expulse a PP, Vox y Iustitia Europa del 'caso Koldo'

Por Newsroom Infobae

Guardar

La defensa del exministro José Luis Ábalos ha pedido al magistrado del Tribunal Supremo que investiga el 'caso Koldo', Leopoldo Puente, que expulse a los partidos políticos que ejercen la acusación popular en el procedimiento. Aunque no lo menciona de forma expresa, en esta causa figuran personados el PP, Vox y Iustitia Europa.

Así consta en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, que su abogado, Carlos Bautista, ha presentado en el alto tribunal en el marco de la causa en la que se le investiga por el cobro de presuntas comisiones para la adjudicación de contratos públicos.

Para la defensa, el ejercicio por los partidos políticos de la acción popular "acaba fagocitando la iniciativa ciudadana y arrinconando el ejercicio por los particulares de la acción popular, que se convierte en instrumento de combate de los partidos políticos, los cuales pueden llegar a extraer de las causas penales informaciones y argumentos que utilizar en el debate político".

"Muestra de lo anterior es que, en las comisiones de investigación, los partidos políticos que no están personados en las causas penales manifiestan estar en inferioridad de condiciones frente a aquellos que sí lo están", recalca.

Así las cosas, pide al magistrado instructor que adopte medidas y les saque de la causa. Según defiende, "ningún obstáculo constitucional existe para que se expulse a los partidos políticos personados en la causa, precisamente porque el ejercicio de sus funciones constitucionalmente asignadas, que conlleva ciertos privilegios, comporta, igualmente, determinadas limitaciones que no son aplicables al resto de entidades públicas y privadas".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Confirman el internamiento cerrado de 6 años para un menor por abusos sexuales a sus dos primas

Infobae

Óscar López asegura que el PP está "borracho de poder" en Madrid y cree que en la capital hay "una mayoría progresista"

Óscar López asegura que el

Piden 60 años de cárcel para los cuatro patrones de un cayuco en Santa Cruz en el que falleció una veintena de migrantes

Piden 60 años de cárcel

Marlaska reafirma tras las quejas de Junts que el Gobierno quiere "agotar la legislatura" con "diálogo y acuerdo"

Marlaska reafirma tras las quejas

Marlaska niega "preocupación" por el 'caso Leire Díez' y destaca que el Gobierno "cumple la legalidad permanentemente"

Marlaska niega "preocupación" por el
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las últimas apariciones de Antonio

Las últimas apariciones de Antonio Tejero: la exhumación de Franco, un manifiesto para ensalzar su legado y ataques al Gobierno

Condenado a cinco años de prisión un abuelo por abusar sexualmente de su nieta de nueve años en el piso de Vigo en el que vivían

Muere Antonio Tejero a los 93 años, teniente coronel de la Guardia Civil que lideró el intento de golpe de Estado del 23-F en 1981

La joven argentina buscada en Mallorca por su familia no estaba desaparecida, solo no quería hablar con sus personas cercanas

“Puedes poner una denuncia en cualquier comisaría o cuartel sin importar dónde ocurrieron los hechos”: una abogada explica el proceso

ECONOMÍA

Un agente inmobiliario advierte: “Es

Un agente inmobiliario advierte: “Es duro, pero llevar 40 años en Barcelona no significa que puedas quedarte, el mercado es cada vez más competitivo”

¿Prefieres un fin de semana tranquilo en familia o un sueldazo? El empresario José Elías lanza un aviso sobre el valor del dinero

Unos padres donan una vivienda a sus hijos para tener ventajas fiscales, pero cometen un error: uno de los hermanos debe pagar 50.000 euros al otro

Un abogado explica si puedes pedir dos bajas por paternidad si tienes dos hijos con dos mujeres distintas en un mismo año: “Escuchamos pero no juzgamos”

Resultados ganadores del Super Once del 23 octubre

DEPORTES

El exjugador de la Juventus

El exjugador de la Juventus que entrenó con Cristiano Ronaldo y ahora trabaja en la construcción: “He encontrado la paz”

Serena Williams: la mayor leyenda del tenis recoge el Premio Princesa de Asturias de los Deportes por su ejemplo dentro y fuera de las pistas

El futbolista Asier Villalibre revela sus crisis de salud mental e inseguridad: “Te infravaloras, te haces pequeñito”

Vivió en un orfanato donde abusaron de él y jugó con el Atlético de Madrid y el Barça hasta que las drogas acabaron con su carrera: la historia de Julio Alberto

Colate, nuevo presidente del CD Badajoz: un rostro mediático ante el caos interno del club