Volkswagen contempla reducir la producción de vehículos por la falta de chips de Nexperia

Por Newsroom Infobae

Fráncfort (Alemania), 22 oct (EFECOM).- El grupo automovilístico alemán Volkswagen contempla reducir a corto plazo la producción debido a los problemas de suministro del fabricante holandés de chips Nexperia, que fue fundada como filial de Philips.

"La producción no se ve afectada actualmente. Dada la situación dinámica, no se pueden descartar efectos en la producción a corto plazo", según una información que el consorcio publicó este martes en su intranet y que recogen medios alemanes.

Volkswagen podría ofrecer a varios miles de trabajadores el trabajo a jornada reducida, aunque no ha confirmado la posibilidad.

La Asociación Alemana de la Industria Automotriz (VDA) ya advirtió de que algunos fabricantes alemanes podrían tener que recortar la producción debido a los problemas de suministro de Nexperia después de que el Gobierno holandés asumiera el control para impedir la transferencia de tecnología y conocimientos hacia país asiático.

Como respuesta China interrumpió las exportaciones de productos de Nexperia como chips para la industria automovilística.

Mercedes-Benz ha descartado tener que reducir la producción por falta de suministros de chips, ya que asegura que está bien preparada a corto plazo. EFECOM

