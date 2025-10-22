Espana agencias

Torres celebra la declaración de la Real Casa de Correos como Lugar de Memoria: "Una magnífica noticia"

Por Newsroom Infobae

Guardar

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha calificado como "una magnífica noticia" la declaración este lunes como Lugar de Memoria Democrática de la Real Casa de Correos, actual sede de la Comunidad de Madrid, que se ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En un video difundido en redes sociales, el ministro socialista ha celebrado que esta declaración devuelve "la dignidad" a las víctimas que sufrieron "represión, torturas e incluso pérdidas de vida" es ese edificio, ya que alojó la Dirección General de Seguridad (DGS) de la dictadura franquista durante 40 años.

"Esta es una magnífica noticia para los que defendemos, las que defienden la democracia, la libertad y los derechos y sobre todo para devolver la dignidad a las víctimas que sufrieron represión, torturas e incluso pérdidas de vida por defender la democracia que hoy disfrutamos", ha expresado en ese mensaje.

Torres ha asegurado que hoy "todos" deberían alegrarse de que la actual sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid sea declarada Lugar de Memoria "para que nunca más se puedan repetir esos ignominiosos hechos".

El Gobierno ha declarado la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol de Madrid, actual sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, como Lugar de Memoria Democrática por el papel que desempeñó durante la dictadura franquista siendo la Dirección General de Seguridad (DGS), donde se produjeron torturas "por motivos políticos e ideológicos" a opositores al régimen.

Así lo recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicado este miércoles, que detalla que, tras comenzar los trámites hace un año, se declara el edificio que alojó durante 40 años la DGS como Lugar de Memoria Democrática por haber desempeñado "un papel central en la represión política y social durante varias etapas de la historia contemporánea de España, especialmente durante la dictadura franquista".

La Comunidad de Madrid, que lidera Isabel Díaz Ayuso, se ha opuesto frontalmente a esta decisión desde que el Ejecutivo anunció su intención y presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) para evitar lo que consideran que supone una invasión de competencias autonómicas. Defienden que "un periodo ínfimo del pasado de la Real Casa de Correos no puede transformar la verdadera significación histórica, simbólica y la repercusión que en la memoria colectiva ostenta el edificio".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El PP activará hoy en el Senado el procedimiento para llevar al Gobierno al TC por no presentar los PGE de 2026

El PP activará hoy en

El Congreso debate hoy una propuesta del PSOE para rendir homenaje a la UME por su labor en los incendios forestales

El Congreso debate hoy una

Congreso vota hoy impulsar actividades culturales para reivindicar al marino Álvaro de Bazán en su quinto centenario

Congreso vota hoy impulsar actividades

Rego pide poner "todos los ojos" sobre Gaza ante "el desprecio más absoluto" de Israel con el alto el fuego

Rego pide poner "todos los

Sánchez habla con el nuevo presidente de Bolivia con el que espera seguir cooperando

Sánchez habla con el nuevo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Nueva oleada de helicópteros para

Nueva oleada de helicópteros para el Ejército: una treintena de NH90 y más aeronaves ligeras y de transporte

Así es el tramo de carretera más peligroso en España: el índice es 598 veces superior a la media nacional

Un padre no consigue reducir la pensión alimentaria de 900 euros que debe pagar a cada uno de sus tres hijos que todavía viven con su madre

¿Puede pasar en el Museo del Prado el robo del Louvre? Nuevo contrato de seguridad por 9,7 millones y 33 vigilantes especializados en trasladar obras en avión

Los doce consejeros del Tribunal de Cuentas, con un sueldo de 130.771 euros anuales, votan recuperar la tradición de llevar una medalla por 786 euros cada una

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas 22 de octubre

Actualización del tipo de cambio dólar-euro hoy 22 de octubre

Así cambia el paro al tener un hijo: el SEPE suspende la prestación y la Seguridad Social asume el pago durante el permiso de nacimiento

Bancos, gobiernos o caseros: quiénes son los verdaderos responsables de que suba el precio del alquiler

La brecha norte-sur se mantiene en los hogares: el 90% de los municipios del País Vasco está entre los de mayor renta y el 91% de Murcia entre los más bajos

DEPORTES

Vivió en un orfanato donde

Vivió en un orfanato donde abusaron de él y jugó con el Atlético de Madrid y el Barça hasta que las drogas acabaron con su carrera: la historia de Julio Alberto

Colate, nuevo presidente del CD Badajoz: un rostro mediático ante el caos interno del club

Rob Rensenbrink, el ‘hombre serpiente’ que casi le roba a Argentina el Mundial del 78

Raúl Fernández consigue su primera victoria en MotoGP: eclosión en el momento justo

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos