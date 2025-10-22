Espana agencias

Torres afea a Ayuso su rechazo a que Sol sea Lugar de Memoria de la represión: Los demócratas deberían aplaudirlo

Por Newsroom Infobae

Guardar

El ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha reprochado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, su negativa a que la Real Casa de Correos, sede del Gobierno autonómico, haya sido declarado Lugar de Memoria Democrática, pues considera que todos los demócratas deberían "aplaudirlo".

"No sé por qué no se coloca en el lado bueno de la historia y se mantiene en que hay que mantener lugares que nadie sepa que fueron lugares de represión durante la dictadura", se ha preguntado el ministro, en los pasillos del Congreso.

Este mismo miércoles el Gobierno ha publicado la declaración de la actual sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid como Lugar de Memoria Democrática por el papel que desempeñó durante la dictadura franquista albergando la Dirección General de Seguridad (DGS), donde se produjeron torturas "por motivos políticos e ideológicos" a opositores al régimen, según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Torres considera que los demócratas "deberían aplaudir" esta decisión porque supone reivindicar la democracia e ir contra el totalitarismo. "No es más que decir que hubo una dictadura sangrienta frente a la libertad que hoy podemos disfrutar", ha señalado en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso.

RECURSO DE MADRID

Pero el gobierno autonómico de Ayuso anunció la presentación un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional por la decisión "arbitraria y sectaria" del Gobierno central. Desde la Puerta del Sol señalan además que este edificio ya está resignificado como sede de la Presidencia del Ejecutivo de la Comunidad de Madrid y la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez es "sectaria y contraria a la historia y a la verdad".

El ministro Torres considera que no cabe en democracia que alguien esté en contra de esta decisión, haciendo alusión específicamente a Ayuso, a quien ha pedido que se coloque "en el lado bueno de la Historia". A su juicio, la dirigente madrileña prefiere "que nadie sepa" que hubo lugares como este en los que se produjo "represión durante la dictadura".

Además, ha subrayado que durante los años de la dictadura "fue centro de reclusión, represión, tortura e incluso de pérdida de vidas humanas" de personas que pedían el regreso de la democracia y las libertades. "Todo el mundo debería saber lo que ahí ocurrió para que nunca más se vuelva a repetir", ha insistido.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La presidenta del Supremo inaugura mañana su segunda jornada de puertas abiertas del tribunal

La presidenta del Supremo inaugura

Abascal apunta a Sánchez por "cada herido y cada amenaza" que sufra Vox y le advierte de que rendirá cuentas

Abascal apunta a Sánchez por

El rastro que dejó Dilawar en Morata de Tajuña: ADN en los muebles, una colilla y dos huellas de calzado

El rastro que dejó Dilawar

El Rey presidirá el ingreso de Jaime Alfonsín, antiguo jefe de su Casa, en la Real Academia de Ciencias Morales

El Rey presidirá el ingreso

Podemos critica que el problema en vivienda no es quien sea ministra sino un Gobierno que "toma por idiota a la gente"

Podemos critica que el problema
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia de A Coruña

La Audiencia de A Coruña condena a tres cazadores por lesionar a un vecino que se quejó porque estaban disparando muy cerca de su casa

La nueva cabeza nuclear de Reino Unido: tendrá nuevas medidas de seguridad y rendimiento y no se realizarán pruebas de explosión

Desarticulado el “santuario” del speed de la Rioja Oriental, punto de “peregrinación” de pequeños traficantes al que acudían a abastecerse

Un ex ladrón comparte todos los errores que cometieron los ladrones del Louvre: “Nunca se me ha caído una joya en 25 robos”

Una pareja es juzgada por invadir el espacio común en su comunidad de vecinos tras colocar su lavadora y tendedero en el patio de luces

ECONOMÍA

La tarifa de la luz

La tarifa de la luz en España para este jueves

Se acerca el invierno, pero no enfría a todos por igual: estas son las ayudas que puedes pedir para poner calefacción en casa

Funcas mejora hasta el 2,9% su previsión de crecimiento del PIB para 2025 pero alerta sobre una desaceleración futura

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

DEPORTES

Vivió en un orfanato donde

Vivió en un orfanato donde abusaron de él y jugó con el Atlético de Madrid y el Barça hasta que las drogas acabaron con su carrera: la historia de Julio Alberto

Colate, nuevo presidente del CD Badajoz: un rostro mediático ante el caos interno del club

Rob Rensenbrink, el ‘hombre serpiente’ que casi le roba a Argentina el Mundial del 78

Raúl Fernández consigue su primera victoria en MotoGP: eclosión en el momento justo

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos