Servicio postal danés y sueco reanuda envío de paquetes de bajo valor a EE.UU.

Por Newsroom Infobae

Copenhague, 22 oct (EFECOM).- PostNord, la empresa pública de servicio postal en Dinamarca y en Suecia, anunció este miércoles que mañana reanudará el envío de paquetes de bajo valor a Estados unidos y a Puerto Rico tras ajustarse a los nuevos requerimientos.

Las autoridades estadounidenses habían aprobado a finales de agosto una orden ejecutiva que eliminaba las exenciones arancelarias a los envíos con valor igual o inferior a los 800 dólares, conocido como "minimis", lo que provocó que servicios de correos de varios países europeos suspendieran esos servicios.

Los clientes de PostNord podrán a partir de mañana registrar online la información de aduanas y pagar directamente las tasas necesarias.

"Hemos trabajado de forma intensa en este tiempo para adaptar nuestros servicios a los nuevos requerimientos de Estados Unidos, sabiendo lo mucho que este servicio significa tanto a nivel individual como para las empresas", señaló PostNord en un comunicado. EFECOM

EFE

