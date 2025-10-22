Espana agencias

Sánchez participa en la cena de líderes con el presidente de Egipto, donde abordan pasos a dar tras el acuerdo de Gaza

Por Newsroom Infobae

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha participado este miércoles en una cena informal de líderes con el presidente egipcio, Abdelfatá al Sisi, en el marco de la primera Cumbre Unión Europea-Egipto celebrada en Bruselas.

Según ha informado Moncloa, los líderes han analizado la situación en Oriente Próximo, agradeciendo a Egipto su papel en la negociación del acuerdo sobre la Franja de Gaza alcanzado la semana pasada, y han examinado los siguientes pasos a dar en la implementación de ese pacto.

Además, han repasado la situación de seguridad en el Cuerno de África y en el mar Rojo, y las relaciones económicas entre Egipto y la Unión Europea a la luz del Partenariado Estratégico y Global puesto en marcha entre ambas partes el año pasado.

En este contexto, la Unión Europea ha confirmado este miércoles que desembolsará un nuevo tramo de ayuda macrofinanciera para Egipto en el marco del paquete acordado en 2024 con Al Sisi con un montante de 7.400 millones y que incluye partidas para controlar la migración a Europa.

