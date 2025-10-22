Espana agencias

Sánchez anuncia para noviembre el nuevo catálogo de símbolos franquistas para retirarlos "de una vez"

Por Newsroom Infobae

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles que el próximo mes de noviembre, coincidiendo con el 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco, el Gobierno publicará el catálogo de vestigios franquistas que establece la Ley de Memoria Democrática y lo hará para "retirarlos de una vez por todas" de las calles españolas.

Lo ha dicho en la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso en respuesta a la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, quien le ha pedido "acabar con los espacios de impunidad" de los que, a su juicio, disfrutan "el franquismo y el fascismo". "Si no lo hace, todos pagaremos esa permisividad", también ustedes, le ha avisado, a la vez que se quejaba de que un partido como Falange siga siendo legal.

El presidente ha defendido las medidas en materia de memoria puestas en marchas por el Ejecutivo y ha aprovechado para anunciar que "antes de que acabe noviembre" estará publicado el citado catálogo de símbolos franquistas.

