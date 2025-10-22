Rod Evans (Nvidia): "España es un punto caliente en Europa para instalar centros de datos"

Barcelona, 22 oct (EFECOM).- El vicepresidente de Nvidia para la Supercomputación, Rod Evans, ha afirmado este miércoles que España está en la "vanguardia" y es "uno de los puntos calientes en Europa para instalar nuevos centros de datos", gracias a su capacidad energética, su superficie de terreno y el emprendimiento local.

En su intervención en el AI Congress, Evans ha destacado el rol del país ibérico en el escenario europeo y ha asegurado: "Veremos cómo España empieza a convertirse en uno de los principales focos para centros de datos y tecnología de IA en los próximos dos, tres o cuatro años".

El directivo de Nvidia ha reconocido que hace unos años parecía que los centros de datos se ubicarían en países nórdicos porque necesitaban de aire frío, pero las nuevas tecnologías hacen que los ingredientes esenciales para estas infraestructuras sean "agua y energía".

"Y, ciertamente, España tiene mucha capacidad energética" y una "gran energía sostenible fuera de la red", ha añadido.

Evans ha explicado que, junto con el máximo ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, se ha reunido con el presidente español, Pedro Sánchez, y otros mandatarios europeos, quienes le han expresado su deseo de acelerar la carrera de la IA en Europa.

En este sentido, el dirigente tecnológico ha manifestado que su "mayor preocupación" es que la Unión Europea (UE) "pierda la ola" de la inteligencia artificial "y termine dependiendo de la tecnología de Estados Unidos".

"Me preocupa más, en este momento, no la sostenibilidad ni la energía, sino que Europa se mueva con la suficiente rapidez para conseguir nuestra parte de esto, nuestra parte del pastel", ha defendido.

A pesar de su preocupación, el dirigente tecnológico ha celebrado el plan de acción "Continente de IA" que la Comisión Europea ha lanzado este año y que aspira a movilizar hasta 1.000 millones de euros, con inversiones estratégicas en infraestructura tecnológica como las "gigafábricas de IA" para entrenar modelos complejos de IA.

De hecho, Evans ha destacado la "fuerte propuesta de España" para acoger una de estas fábricas, lo que reforzaría el papel del país en los esfuerzos de la UE por desarrollar una "IA soberana" y ha mencionado en varias ocasiones el Barcelona Supercomputing Center (BSC) como ejemplo del liderazgo español.

Por otra parte, ha lamentado que en Occidente la innovación de la IA destaque por ser entretenida, como en la creación de imágenes o vídeos, mientras China está aprovechando la tecnología para abordar la falta de mano de obra en la manufactura a través de robots y tecnificar su industria.

Por eso, ha insistido en que se necesita "mucha más inversión en Europa".

El dirigente tecnológico ha querido rebatir las preocupaciones sobre el consumo energético de la infraestructura de los centros de datos, al afirmar que hay "suficiente energía", y ha recalcado que, de hecho, hay "energía infrautilizada" en Europa por problemas de distribución.

En este sentido, ha citado el caso de Extremadura, donde la central nuclear de Almaraz (Cáceres) no se utiliza a plena capacidad debido al "alto coste de transmitir energía a grandes ciudades", y ha señalado que, junto a los amplios terrenos "infrautilizados" de la zona, esta podría utilizarse para instalar centros de datos.

"Si observas los principales países de Europa, muchos de ellos están exportando energía. Francia exporta energía, España exporta energía, el único que parece no hacerlo es el Reino Unido. Así que no me preocupa el consumo energético", ha repetido.

Con estas oportunidades, Evans ha afirmado que Europa tiene que participar en la "nueva revolución industrial" y ha explicado que mientras antes se estimaba que la IA tenía el potencial de generar beneficios por 1 trillón de dólares, ahora las estimaciones calculan que puede generar hasta 4 trillones de dólares para 2028. EFECOM