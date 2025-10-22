Espana agencias

PP pide al TS que reclame al PSOE todos los movimientos de caja desde 2017 por los pagos en sobres del 'caso Koldo'

El PP ha solicitado al instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, que reclame "con carácter urgente" al PSOE todos los movimientos de caja desde 2017, de modo que la información esté disponible antes del próximo 29 de octubre, cuando están citados dos trabajadores del Partido Socialista, a fin de arrojar luz sobre los pagos en sobres al ex ministro José Luis Ábalos y su ex asesor Koldo García.

En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la acusación popular unificada que lidera el PP pide los movimientos de caja desde 2017, incluidos los ingresos desde cuentas bancarias, y "no solo el resumen anual sino el detalle de cada uno de los movimientos", especificando las salidas, los conceptos y los perceptores "de todo el dinero que llegó a la caja" desde ese año.

Asimismo, solicita la "normativa en vigor para el reembolso de gastos desde 2017 y todas sus modificaciones posteriores, si las hubiere", y la "política de conservación de documentación contable y financiera en vigor en el PSOE".

Los 'populares' consideran esencial contar con estos datos de cara a las comparecencias como testigos del ex gerente del PSOE Mariano Moreno y la trabajadora de la Secretaría de Organización Celia Rodríguez, a la que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil identifica como la encargada de entregar a Koldo los sobres con dinero en efectivo destinados tanto a él como a Ábalos.

El magistrado les citó a ambos después de recibir dicho informe, donde la UCO señala la existencia de una reserva de dinero en efectivo de origen desconocido que Koldo gestionaría para Ábalos. Entre los ingresos en metálico percibidos por ambos, la Guardia Civil alude a sobres con dinero en metálico del PSOE, explicando que algunos tienen justificación como reembolsos por gastos anticipados pero otros no.

El PP expone que con la diligencia solicitada busca conocer "determinados particulares acerca de los procedimientos de reembolso de gastos seguidos por el PSOE, en general, y respecto de Ábalos y Koldo, en particular", al entender que es "de indudable interés para las presentes actuaciones".

"Todo ello, en aras de alcanzar una comprensión completa de la información ya remitida por el PSOE, de las fuentes de ingresos de los investigados y del propio atestado, cuestiones, todas ellas, de sumo interés para las declaraciones acordadas y, por ende, para esta causa", alega.

En este sentido, incide en que para aprovechar las testificales programadas se debe "contar con un mínimo soporte documental que ilustre la gestión de los flujos de efectivo realizada por el PSOE en el período objeto de investigación".

Los 'populares' han dado este paso una semana antes de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparezca en la comisión de investigación del 'caso Koldo' del Senado, donde el PP ya ha anunciado que le pedirá que aclare el "origen" del dinero que circulaba por Ferraz.

