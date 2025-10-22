Espana agencias

Patxi López dice que Leire Díez podía decir que era "embajadora del Vaticano" y asegura que el PSOE está "muy tranquilo"

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, ha asegurado este miércoles que la exmilitante socialista Leire Díez podía decir que iba "en nombre del PSOE" o que era "embajadora del Vaticano" pero que "verdad sólo hay una" y el partido está "muy tranquilo".

Así se ha pronunciado en los pasillos de Congreso al ser preguntado sobre la declaración del fiscal Ignacio Stampa en la que asegura que en la reunión Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset le dieron a entender que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "había dado la orden de limpiar, sin límite", tras trascender la investigación a su esposa, Begoña Gómez.

"Hay quien puede decir lo que le dé la gana, que va en nombre del PSOE o que es embajadora del Vaticano, pero verdad solo hay una y eso es lo que esperamos que se esclarezca al final de cualquier proceso", ha contestado López.

En este contexto, ha insistido en que es necesario que los "jueces determinen dónde están las responsabilidades" y si que si estas "son delictivas" se "aplique con toda contundencia la ley". "Lo que queremos es que se esclarezca la verdad y que se aplique la ley. Y el PSOE está muy tranquilo con esta cuestión", ha zanjado el portavoz socialista.

