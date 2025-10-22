Nordex desarrolla en Navarra un nuevo electrolizador alcalino pionero en España

Pamplona, 22 oct (EFECOM).- Nordex Electrolyzers, empresa conjunta entre la sociedad pública Sodena y Nordex Group, ha desarrollado en su nave de testeo de Lumbier el 'NX2500', un nuevo electrolizador alcalino presurizado de 2,5 megavatios (MW), el primero de esta potencia fabricado íntegramente en España.

El nuevo producto multiplica por cinco la capacidad de su antecesor, ha explicado la empresa en un comunicado. Su validación en Lumbier cumple los hitos previstos en el programa IPCEI Hy2Tech, el gran proyecto europeo de interés común para el impulso del hidrógeno verde.

Con una potencia nominal de 2,5 MW, el NX2500 es capaz de producir más de 45 kilogramos de hidrógeno verde por hora, a partir de electricidad procedente de fuentes renovables como la eólica o la solar. El sistema utiliza tecnología de electrólisis alcalina presurizada, una solución robusta, de alta durabilidad (más de 80.000 horas de vida útil) y mantenimiento reducido.

“El NX2500 es el electrolizador más grande diseñado y fabricado en España y refleja el talento y la capacidad industrial que existe en Navarra para liderar la economía del hidrógeno”, ha afirmado en la presentación de este diseño Luis Solla, director general de Nordex Electrolyzers.

La presentación ha contado asimismo con la participación de la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, quien ha destacado que este proyecto ha supuesto que “la colaboración público-privada, el talento y tecnología” vayan “de la mano" para la transición energética.

EFE

jr/may