Moeve asegura que las empresas se deben adaptar a los nuevos modelos energéticos

Huelva, 22 oct (EFECOM).- El director de Tecnologías, Proyectos y Servicios de Moeve, José Manuel Martínez, ha defendido este miércoles la necesidad de las empresas de adaptarse a los nuevos modelos energéticos que demanda la sociedad ante desafíos como el cambio climático.

Lo ha hecho durante la inauguración de la primera edición del Encuentro Internacional de Tecnología y Digitalización para el Desarrollo Industrial (EINTEC).

Ha precisado que, por esa necesidad, en Moeve "hemos abrazado esa transición energética, esas tecnologías que nos van a permitir producir los combustibles del futuro".

"Hay sectores que podrán emplear la electrificación y otros, como el transporte aéreo o marítimo, que exigirán soluciones más complejas, como las moléculas, para ser verdes", ha señalado.

De este modo, será la Industria 5.0 la que permita fabricar productos "que cumplan los nuevos estándares a un precio que la sociedad pueda pagar", al crear plantas más eficientes gracias a la integración de recursos como la Inteligencia Artificial o el Internet de las Cosas (IoT), ha opinado. EFECOM

