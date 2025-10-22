Espana agencias

Los grupos empresariales españoles tributaron a un tipo efectivo del 20,74 % en 2023

Por Newsroom Infobae

Madrid, 22 oct (EFECOM).- Los grupos empresariales españoles tributaron en 2023 a un tipo efectivo medio del impuesto de sociedades del 20,74 % de su base imponible, más que en 2022 (20,23 %) y más de cinco puntos por encima del mínimo que exige la normativa para las grandes empresas (15 %).

De acuerdo a las cuentas anuales consolidadas del impuesto de sociedades publicas este miércoles, todos los segmentos de grupos, tanto en función del número de trabajadores como de la cifra de negocios, superaron ampliamente ese umbral.

Sin embargo, se pueden observar diferencias, ya que mientras las empresas de más de 5.000 trabajadores pagaron un tipo efectivo medio del 18,88 %, las pequeñas y las que tienen entre 1.001 y 2.000 trabajadores superaron el 22 %.

La estadística también revela que los grupos abonaron en 2023 un total de 10.674 millones, un 3,8 % más que en 2022, lo que equivale al 7,24 % de su beneficio -antes de los correspondientes ajustes, entre los que figura eliminar los ingresos de filiales que ya han tributado en otros países-, prácticamente igual que un año antes (7,25 %).

También en este caso las mayores empresas registraron los menores tipos efectivos: un 4,03 % del beneficio en el caso de empresas de más de 5.000 empleados.

Por sectores, los grupos de servicios sociales y personales tributaron al 12,79 % de su beneficio; los de comercio y comunicaciones, al 9,97 %; los de industria y agricultura, al 8,26 %; los de construcción e inmobiliaria, al 6,5 %, y los de actividades financieras, al 4,37 %. EFECOM

