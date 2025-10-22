López Adrover (Chocolates Valor):No se esperan más subidas de precios de cara a consumidor

Valencia, 22 oct (EFECOM).- El CEO de Chocolates Valor, Valeriano López Adrover, ha reconocido que los precios del chocolate se han duplicado en las últimas campañas por el incremento histórico del precio del cacao, si bien ha descartado más subidas.

En una rueda de prensa en el marco del Congreso de Aecoc en Valencia, López Adrover, ha explicado que, aunque la situación del mercado parece relajarse y tener menos especulación, la caída de precio en origen tardará en traducirse en bajadas del precios al consumo y en ningún caso se notará esta Navidad en la que se trabaja "con la materia prima más alta de la historia".

Por ahora, la campaña ha empezado "con fuerza" y buena implantación en la distribución, pero no acompaña la temperatura, y "con calor no apetecen los productos navideños.

Desde enero de 2024 el precio del cacao se ha multiplicado por cuatro, mientras que los precios solo han subido a la mitad, ha explicado.

Chocolates Valor es una compañía familiar con más de 140 años de historia que exporta a más de 60 países y que el pasado año cerró con una facturación de 165 millones de euros.

El 71 % de los consumidores españoles prevé elevar o al menos mantener su gasto esta campaña navideña que será "hogareña" y que ven de forma "optimista", según los resultados de una encuesta de Aecoc que se ha presentado este miércoles en su Congreso de Gran Consumo en Valencia.

Así lo ha puesto de manifiesto la gerente de estrategia comercial y marketing de Aecoc, Rosario Pedrosa, en base a los resultados de una encuesta a medio centenar de consumidores.

En concreto, el 46 % replicará su gasto y el 25 % se ve con capacidad de incrementarlo, sobre todo en alimentación en casa. EFECOM