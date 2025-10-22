Espana agencias

López Adrover (Chocolates Valor):No se esperan más subidas de precios de cara a consumidor

Por Newsroom Infobae

Guardar

Valencia, 22 oct (EFECOM).- El CEO de Chocolates Valor, Valeriano López Adrover, ha reconocido que los precios del chocolate se han duplicado en las últimas campañas por el incremento histórico del precio del cacao, si bien ha descartado más subidas.

En una rueda de prensa en el marco del Congreso de Aecoc en Valencia, López Adrover, ha explicado que, aunque la situación del mercado parece relajarse y tener menos especulación, la caída de precio en origen tardará en traducirse en bajadas del precios al consumo y en ningún caso se notará esta Navidad en la que se trabaja "con la materia prima más alta de la historia".

Por ahora, la campaña ha empezado "con fuerza" y buena implantación en la distribución, pero no acompaña la temperatura, y "con calor no apetecen los productos navideños.

Desde enero de 2024 el precio del cacao se ha multiplicado por cuatro, mientras que los precios solo han subido a la mitad, ha explicado.

Chocolates Valor es una compañía familiar con más de 140 años de historia que exporta a más de 60 países y que el pasado año cerró con una facturación de 165 millones de euros.

El 71 % de los consumidores españoles prevé elevar o al menos mantener su gasto esta campaña navideña que será "hogareña" y que ven de forma "optimista", según los resultados de una encuesta de Aecoc que se ha presentado este miércoles en su Congreso de Gran Consumo en Valencia.

Así lo ha puesto de manifiesto la gerente de estrategia comercial y marketing de Aecoc, Rosario Pedrosa, en base a los resultados de una encuesta a medio centenar de consumidores.

En concreto, el 46 % replicará su gasto y el 25 % se ve con capacidad de incrementarlo, sobre todo en alimentación en casa. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Más de 42.000 abogados han asistido este año a los cursos organizados por la Abogacía Española

Infobae

Canarias insiste en que el Gobierno "no cumple" con los menores migrantes y exige un "cambio de ritmo"

Canarias insiste en que el

El Gobierno no se siente amenazado por Junts y reduce las palabras de Nogueras a un mero juego de palabras

El Gobierno no se siente

Confirman cinco años y medio de cárcel por abusar de su prima menor y mostrarle pornografía

Confirman cinco años y medio

Génova da autonomía a Azcón y Guardiola para ir a las urnas si no hay presupuesto y cree que Vox deberá explicar su "no"

Génova da autonomía a Azcón
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El personal laboral de Defensa

El personal laboral de Defensa recibirá 2.400 euros más en las nóminas de noviembre y diciembre

La Audiencia de A Coruña condena a tres cazadores por lesionar a un vecino que se quejó porque estaban disparando muy cerca de su casa

La nueva cabeza nuclear de Reino Unido: tendrá nuevas medidas de seguridad y rendimiento y no se realizarán pruebas de explosión

Desarticulado el “santuario” del speed de la Rioja Oriental, punto de “peregrinación” de pequeños traficantes al que acudían a abastecerse

Un ex ladrón comparte todos los errores que cometieron los ladrones del Louvre: “Nunca se me ha caído una joya en 25 robos”

ECONOMÍA

Resultados del Sorteo 3 Super

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

La tarifa de la luz en España para este jueves

Se acerca el invierno, pero no enfría a todos por igual: estas son las ayudas que puedes pedir para poner calefacción en casa

Funcas mejora hasta el 2,9% su previsión de crecimiento del PIB para 2025 pero alerta sobre una desaceleración futura

DEPORTES

Vivió en un orfanato donde

Vivió en un orfanato donde abusaron de él y jugó con el Atlético de Madrid y el Barça hasta que las drogas acabaron con su carrera: la historia de Julio Alberto

Colate, nuevo presidente del CD Badajoz: un rostro mediático ante el caos interno del club

Rob Rensenbrink, el ‘hombre serpiente’ que casi le roba a Argentina el Mundial del 78

Raúl Fernández consigue su primera victoria en MotoGP: eclosión en el momento justo

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos