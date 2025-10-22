Espana agencias

Leire Díez niega haber hablado con Pedro Sánchez y haber ofrecido algo irregular al fiscal Stampa

Por Newsroom Infobae

La exmilitante del PSOE Leire Diez ha negado haber hablado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha asegurado que al fiscal Ignacio Stampa, uno de los que le han denunciado por tráfico de influencias y cohecho al intentar obtener datos para denigrar a la UCO y a los fiscales anticorrupción, "no se le ofreció nada irregular".

"No he hablado con Pedro Sánchez, ni esta es una estrategia de Bolaños, ni esta es una estrategia de nada", ha refutado la 'fontanera' del PSOE en una entrevista en Tele 5, recogida por Europa Press, en la que también ha afirmado no formar parta de ningún "staff del PSOE" ni "reporta" al jefe del Ejecutivo.

La llamada 'fontanera' del PSOE respondía así a la denuncia que presentó el fiscal Ignacio Stampa ante la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, en la que exponía que en la reunión que mantuvo el 7 de mayo con la exmilitante del PSOE Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset le dieron a entender que Pedro Sánchez "había dado la orden de limpiar, sin límite", tras trascender la investigación a su esposa, Begoña Gómez.

Así consta en la denuncia incorporada al sumario de la causa que dirige el Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid, al que ha tenido acceso Europa Press. Se trata del procedimiento en el que Díez está citada a declarar como investigada el próximo 11 de noviembre por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho.

Sin embargo, Leire Díez ha sostenido que nunca le dijo al fiscal Stampa ser "la persona que ha puesto el PSOE" y ha asegurado que el citado fiscal, en una frase de su denuncia contra ella, "dice que no se le ofreció nada irregular".

La exmilitante socialista ha añadido que pondrá una denuncia contra el fiscal anticorrupción José Grinda --también denunciante por cohecho-- "por denuncia falsa, porque nada de eso sucedió".

Por otro lado se ha opuesto a las informaciones que afirman que ella ofreció 300.000 euros al citado fiscal anticorrupción: "No, no. Niego la mayor. Yo no me he puesto jamás en contacto con el fiscal Grinda".

