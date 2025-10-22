Espana agencias

Junts denunciará por delito de odio un vídeo en el que Sílvia Orriols (AC) pisa el cadáver de Puigdemont

El abogado del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha anunciado que Junts denunciará por delito de odio un vídeo generado con Inteligencia Artificial (IA) en el que se ve a la líder de Aliança Catalana (AC), Sílvia Orriols, pisar el cadáver de Puigdemont.

"Creemos que es un delito de odio y evidentemente lo pondremos en conocimiento de la Fiscalía. Y si la Fiscalía decide, como siempre, no hacer nada, pues lo pondremos en conocimiento de las autoridades judiciales porque esto no se puede dejar pasar", ha recalcado en una entrevista en Ser Catalunya recogida por Europa Press.

Boye cree que, al tratarse de un vídeo generado con IA, se podrá determinar de dónde surge: "No tal vez quién lo hizo, pero sí de dónde surge en primer lugar y cómo se ha estado moviendo", ha añadido.

"Es un hecho muy grave. No es una forma de hacer política, es una forma de instalar un discurso del odio muy potente", ha lamentado, dejando claro que es una deriva que la política catalana no puede tolerar.

En su opinión, durante los últimos ocho años, "casi se le ha negado el pan y la sal" al expresidente catalán al habérsele negado la escolta pese a que recibe múltiples amenazas, y cree que es responsabilidad de Gobierno y Generalitat.

AMNISTÍA

Al preguntársele cuándo Puigdemont podrá volver a Catalunya, ha explicado que el Tribunal Constitucional "tiene todos los elementos en su mano y todos los escritos de las partes para tomar una decisión cuando quiera".

"Y lo que debería hacer es tomar una decisión cuanto antes y de forma jurídica. Y no en función de agendas políticas", ha subrayado.

