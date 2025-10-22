Espana agencias

Javier de Paz, nuevo director adjunto al presidente de Telefónica tras salir del Consejo

Madrid, 22 oct (EFECOM).- Javier de Paz, que hasta este miércoles era consejero de Telefónica, ha sido nombrado nuevo director adjunto al presidente de la compañía, Marc Murtra, un cambio con el que César Mascaraque se ha convertido en nuevo consejero independiente de la teleoperadora.

Según ha informado Telefónica en un comunicado, Javier de Paz ha renunciado voluntariamente para desempeñar funciones ejecutivas en el grupo, como Director Adjunto al Presidente, responsable de Infraestructuras, Activos Inmobiliarios y Responsabilidad Social Corporativa, además de conservar la Presidencia no ejecutiva de Movistar Plus +.

Por su parte, Mascaraque, que actuará como consejero independiente, ha sido nombrado por unanimidad de los miembros del Consejo y a propuesta de la comisión de nombramientos y retribuciones.

Telefónica ha destacado que Mascaraque, actualmente consejero independiente del consejo de administración de Telefónica Brasil, cuenta con una extensa trayectoria profesional de más de 25 años como emprendedor y empresario en el sector de la tecnología a nivel internacional.

Mascaraque es ingeniero industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Barcelona y Máster en Administración de Empresas (MBA) por Harvard Business School, y actualmente consejero independiente del Consejo de Administración de Telefónica Brasil.

A lo largo de su carrera profesional ha sido presidente no ejecutivo de Media Response Group en España y Brasil, miembro del consejo asesor de Seaya Ventures en España y miembro del consejo de MedicAnimal Ltd y Geocast Ltd en el Reino Unido.

A través de este nombramiento, el consejo de administración pasa de ocho a nueve consejeros con la categoría de independientes, lo que representa un 60 % del total de su composición. EFECOM

