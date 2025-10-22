Espana agencias

Indra comunica a Competencia la toma de control de Hispasat e Hisdesat

Por Newsroom Infobae

(Actualiza la EC3291 con más información)

Madrid, 22 oct (EFECOM).- Indra ha comunicado a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) la operación de compra de una participación de control en Hispasat y en Hisdesat, a la espera de que así lo autorice el Consejo de Ministros, según han informado fuentes del organismo regulador del mercado.

Ahora, se empezará a estudiar la operación y, en caso de que se apruebe en primera fase, la resolución tardará un mes aproximadamente.

La operación también tiene que ser autorizada por su junta de accionistas.

De momento, la tecnológica española ya ha obtenido el permiso de los organismos reguladores del mercado en América Latina, donde también opera, para hacerse con Hispasat.

Queda pendiente la autorización de la CNMC.

Indra alcanzó un acuerdo con Redeia (propietaria de Red Eléctrica) para comprar el 89,68 % de Hispasat por 725 millones de euros, una operación que incluye la participación de Hispasat (un 43 %) en Hisdesat, operador de servicios gubernamentales por satélite que actúa principalmente en el ámbito de la defensa.

En el pacto, las partes incluyeron una cláusula que establece como condición obligatoria para que el acuerdo de compra salga adelante que Indra obtenga la mayoría de las acciones de Hisdesat.

De momento, no se ha desvelado que porcentaje adquirirá, aunque el presidente de Indra, Ángel Escribano, dijo ya hace unos meses que negociaba hacerse con el 0,1 %.

Hispasat posee un 43 % de Hisdesat, Isdefe un 30 %, Airbus Defence & Space un 15 %, Indra un 7 % y Sener un 5 %. Con la compra de un 0,1 % adicional a Isdefe, Indra alcanzaría la mayoría.

Se espera que la operación de compra de Hispasat genere sinergias de entre 20 y 30 millones de euros de ebitda (resultado bruto de explotación) en 2026, que crecerían hasta los 50-70 millones en 2030.

También se prevé que, para 2026, Hispasat e Hisdesat contribuyan significativamente a los objetivos financieros de Indra Group, generando 400 millones de euros en ingresos, 190 millones en ebitda y 50 millones en ebit (beneficio antes de intereses e impuestos).

Hasta ahora, el 89,68 % de Hispasat pertenece a Redeia, que se compró a Abertis por 933 millones de euros en octubre de 2019. EFECOM

