Espana agencias

Guterres denuncia los "abusivos aranceles" que sufren los países menos desarrollados

Por Newsroom Infobae

Guardar

Ginebra, 22 oct (EFECOM).- Los países menos desarrollados están enfrentando en algunos casos a "abusivos aranceles" de hasta el 40 %, pese a que sus intercambios apenas representan un 1 % del comercio global, denunció este miércoles en Ginebra el secretario general de la ONU, António Guterres.

En su intervención en la 16ª conferencia cuatrienal de ONU Comercio y Desarrollo (UNCTAD), el máximo responsable de Naciones Unidas destacó que mientras el comercio de servicios crece -un 9 % el pasado año- crece el riesgo de guerras comerciales por el comercio de bienes, que podrían desestabilizar las cadenas de suministro.

"Divisiones geopolíticas, desigualdades, la crisis climática y los conflictos, nuevos o prolongados, están repercutiendo en la economía global", advirtió Guterres.

En este contexto, afirmó, la arquitectura financiera internacional no está proporcionando una red de seguridad adecuada para los países en desarrollo, "y el sistema comercial basado en normas corre el riesgo de descarrilar".

El secretario general hizo en la conferencia de la UNCTAD un llamamiento a asistir a los países en desarrollo para que puedan dejar de depender de la exportación de materias primas, brindándoles herramientas para que puedan aprovechar el explosivo crecimiento en el comercio de servicios.

En este sentido apeló a ayudas financieras para estas economías, constreñidas en muchos casos por endeudamientos hasta el punto de que 3.400 millones de personas vivan en países donde los gobiernos tienen que destinar más dinero al pago de deuda pública que a la salud o la educación.

Guterres subrayó que estos países deben beneficiarse también de la revolución tecnológica que está llegando a través de innovaciones como la inteligencia artificial o el 'blockchain' (cadena de bloques digital), o la revolución energética, derivada del desarrollo de energías renovables con el fin de frenar el cambio climático. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La UE plantea un mayor uso de fondos europeos para mitigar la crisis de la vivienda

Infobae

Los grupos empresariales españoles tributaron a un tipo efectivo del 20,74 % en 2023

Infobae

Rod Evans (Nvidia): "España es un punto caliente en Europa para instalar centros de datos"

Infobae

Indra comunica a Competencia la toma de control de Hispasat e Hisdesat

Infobae

La Eurocámara retrasa los planes de Bruselas para simplificar las normas de sostenibilidad

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El personal laboral de Defensa

El personal laboral de Defensa recibirá 2.400 euros más en las nóminas de noviembre y diciembre

La Audiencia de A Coruña condena a tres cazadores por lesionar a un vecino que se quejó porque estaban disparando muy cerca de su casa

La nueva cabeza nuclear de Reino Unido: tendrá nuevas medidas de seguridad y rendimiento y no se realizarán pruebas de explosión

Desarticulado el “santuario” del speed de la Rioja Oriental, punto de “peregrinación” de pequeños traficantes al que acudían a abastecerse

Un ex ladrón comparte todos los errores que cometieron los ladrones del Louvre: “Nunca se me ha caído una joya en 25 robos”

ECONOMÍA

Resultados del Sorteo 3 Super

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

La tarifa de la luz en España para este jueves

Se acerca el invierno, pero no enfría a todos por igual: estas son las ayudas que puedes pedir para poner calefacción en casa

Funcas mejora hasta el 2,9% su previsión de crecimiento del PIB para 2025 pero alerta sobre una desaceleración futura

DEPORTES

Vivió en un orfanato donde

Vivió en un orfanato donde abusaron de él y jugó con el Atlético de Madrid y el Barça hasta que las drogas acabaron con su carrera: la historia de Julio Alberto

Colate, nuevo presidente del CD Badajoz: un rostro mediático ante el caos interno del club

Rob Rensenbrink, el ‘hombre serpiente’ que casi le roba a Argentina el Mundial del 78

Raúl Fernández consigue su primera victoria en MotoGP: eclosión en el momento justo

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos