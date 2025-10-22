Espana agencias

ERC denuncia una "guerra sucia" de parte de la judicatura contra los catalanohablantes y Bolaños lo niega

Por Newsroom Infobae

Guardar

Esquerra Republicana ha denunciado este miércoles en el Congreso que una parte de la judicatura está llevando a cabo una "guerra sucia" contra los catalanoparlantes en Cataluña, la Comunidad Valenciana y Baleares y ha pedido al ministro de Justicia, Félix Bolaños, que tome medidas, pero el también titular de Presidencia y Relaciones con las Cortes ha negado tal afirmación.

En concreto, el diputado independentista Francesc Marc Álvaro Vidal ha pedido cuentas a Bolaños en la sesión de control del Congreso después de que un juez haya anulado las bases de un concurso para un plaza en el Ayuntamiento de Vic (Barcelona) porque se pedía un B2 de catalán.

"Es un verdadero escándalo", se ha quejado el diputado, quien ha apuntado que están en vigor más de 218 normas dictadas en el ámbito español o el europeo "contra la lengua catalana" y ha señalado también a Gobierno del socialista Salvador Illa.

En este contexto, ha preguntado al ministro si hay "alguna agenda del reencuentro posible con este agravio permanente, estructural y sistemático sobre los hablantes de catalán" y le ha exigido que actúe contra esa parte de la judicatura que, a su juicio, "dificulta la situación para que los catalanes puedan llevar una vida normal".

SI NO HACE NADA, ES CÓMPLICE

"Usted es ministro de Justicia. Algo tendrá que decir al respecto, porque si usted contempla sin hacer nada, es usted cómplice", le ha espetado.

Pero el ministro ha dejado claro que no comparte las afirmaciones de Álvaro Vidal y ha mostrado su "admiración, respeto y reconocimiento" por la "inmensa mayoría" de jueces que hacen su trabajo con "profesionalidad e imparcialidad".

Eso sí, ha admitido que en ocasiones se dictan sentencias de las que el Gobierno discrepa, pero que para eso existen los "recursos" que permiten "impugnarlas" porque España es una "democracia plena".

SERÁ LENGUA EUROPEA

Además, Bolaños ha sacado pecho de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez es "probablemente" el que más ha hecho de la democracia por la "normalización del catalán", recordando al diputado de ERC que, precisamente en virtud del pacto de investidura que el PSOE selló con ellos y Junts, él había podido formular su pregunta en su lengua materna.

También ha incidido en que el Gobierno continúa trabajando para que el catalán sea lengua oficial en la Unión Europea. "No sabemos cuando pero lo será, no tenga ninguna duda", ha garantizado, antes de reivindicar también la labor gubernamental en favor de la "normalización" política y social en Cataluña y la Ley de Amnistía. "Queda todavía algún paso, se dará, y será un gran legado que dejaremos a la democracia española", ha concluido.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Leire Díez niega haber hablado con Pedro Sánchez y haber ofrecido algo irregular al fiscal Stampa

Leire Díez niega haber hablado

PP pide al TS que reclame al PSOE todos los movimientos de caja desde 2017 por los pagos en sobres del 'caso Koldo'

PP pide al TS que

El ala socialista del Gobierno ve "un error" que Sumar pidiera la dimisión de la ministra de Vivienda

El ala socialista del Gobierno

España aporta dos cazas y un avión cisterna a la misión de la OTAN contra los drones rusos

España aporta dos cazas y

Denegada la amnistía a un mosso investigado por lesiones en protestas por el 'procés' en 2019

Denegada la amnistía a un
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Desarticulado el “santuario” del speed

Desarticulado el “santuario” del speed de la Rioja Oriental, punto de “peregrinación” de pequeños traficantes al que acudían a abastecerse

Un ex ladrón comparte todos los errores que cometieron los ladrones del Louvre: “Nunca se me ha caído una joya en 25 robos”

Una pareja es juzgada por invadir el espacio común en su comunidad de vecinos tras colocar su lavadora y tendedero en el patio de luces

Procedente el despido de un trabajador social de Cruz Roja por errores reiterados en los informes de los solicitantes de protección internacional

Polonia frena un supuesto intento de sabotaje ruso en bases militares y detiene a ocho sospechosos

ECONOMÍA

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Si

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Si tu empresa te despide por haber cogido un permiso de hospitalización, será nulo”

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 22 octubre

La brecha norte-sur se mantiene en los hogares: el 90% de los municipios del País Vasco está entre los de mayor renta y el 91% de Murcia entre los más bajos

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Si tienes un hijo, tienes un permiso retribuido en el trabajo y nadie te ha avisado”

DEPORTES

Vivió en un orfanato donde

Vivió en un orfanato donde abusaron de él y jugó con el Atlético de Madrid y el Barça hasta que las drogas acabaron con su carrera: la historia de Julio Alberto

Colate, nuevo presidente del CD Badajoz: un rostro mediático ante el caos interno del club

Rob Rensenbrink, el ‘hombre serpiente’ que casi le roba a Argentina el Mundial del 78

Raúl Fernández consigue su primera victoria en MotoGP: eclosión en el momento justo

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos