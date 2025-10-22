Endesa lanza un buscador de teléfonos para ayudar a sus clientes a identificar fraudes

Madrid, 22 oct (EFECOM).- Endesa ha anunciado este miércoles el lanzamiento de un buscador de teléfonos en su página web para ayudar a sus clientes a identificar llamadas fraudulentas, tras detectar un "alarmante incremento" de prácticas que vulneran los derechos de los consumidores y "distorsionan el correcto funcionamiento" del mercado eléctrico.

Esta herramienta digital permitirá a los clientes comprobar si el número desde el que han recibido una llamada está autorizado por Endesa Energía, con el objetivo de proteger a los usuarios frente a estafas telefónicas y prácticas comerciales abusivas que suplantan la identidad de la compañía, según ha informado en una nota.

Este buscador, disponible en la sección "Comprueba quién te ha llamado", se enmarca dentro de la estrategia de Endesa para reforzar la seguridad y confianza de sus clientes, en un contexto de "creciente actividad fraudulenta por parte de falsas asesorías energéticas y comercializadoras".

El lanzamiento del buscador ha estado acompañado de una campaña en redes sociales desde la cuenta oficial de Endesa Clientes con advertencias sobre el 'phising' o envío de un correo electrónico o un mensaje de texto por parte de un ciberdelincuente, que simula ser una empresa a fin de robar al usuario información privada.

Igualmente se han elaborado consejos prácticos y enlaces al blog corporativo de la energética, donde se detallan los principales métodos de fraude y cómo actuar ante ellos.

Endesa ha reiterado su compromiso con "la transparencia, la ética comercial y la defensa activa" de los derechos de los usuarios, y ha avanzado que seguirá trabajando con Administraciones, consumidores y el conjunto del sector para construir un modelo energético "basado en la confianza, la libre elección y el respeto al cliente". EFECOM