Élite Taxi desconvoca todas las protestas y da por cerrado el conflicto con el Barça

Por Newsroom Infobae

Barcelona, 22 oct (EFECOM).- La asociación Élite Taxi ha desconvocado todas las protestas que mantenía vivas contra el acuerdo entre el FC Barcelona y la empresa de transporte Uber y ha asegurado que "da por cerrado definitivamente" el conflicto abierto con el club.

La organización mayoritaria en el sector del taxi dio marcha atrás ayer, martes, a la protesta que preparaba para ese mismo día en las inmediaciones del Estadi Olímpic de Montjuïc tras reunirse con representantes del Barça, y para este miércoles, tenía previsto otra en el entorno del Spotify Camp Nou.

En un comunicado, Élite Taxi ha asegurado que "el Barça nos garantiza que, dentro del acuerdo de colaboración con Uber, existen cláusulas que obligan a la plataforma a cumplir con la legalidad, y que si no lo hace, el club puede romper el contrato".

A partir de ahora, la organización se centrará en conseguir que el Parlament apruebe la nueva Ley de Transporte de Vehículos de hasta 9 plazas en el primer pleno de 2026.

Esta ley plantea restricciones importantes en la operativa del sector de los VTC (Vehículos de Transporte con Conductor) en Cataluña hasta el punto que, si se aprueba tal y como está la propuesta del Govern, supondrá la práctica expulsión de éstas del área metropolitana de Barcelona. EFECOM

