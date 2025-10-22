Espana agencias

El TC rechaza por unanimidad admitir el recurso de Ábalos contra el aval del Congreso a la investigación en su contra

Por Newsroom Infobae

El Tribunal Constitucional (TC) ha acordado por unanimidad no admitir a trámite el recurso del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos contra el aval del Congreso de los Diputados a la investigación de la Guardia Civil en el 'caso Koldo' antes de que la Cámara Baja concediera el necesario suplicatorio para que el Tribunal Supremo (TS) le imputara.

Así lo ha acordado la Sección Segunda de la Sala Primera del TC en un providencia que inadmite el recurso de amparo promovido por Ábalos contra la Resolución de la Mesa del Congreso del pasado 16 de enero, que concluyó que su función representativa como diputado no se había visto afectada por ser investigado por la Guardia Civil antes de haberse solicitado y obtenido su suplicatorio.

El Tribunal Constitucional ha tomado esta decisión "dada la manifiesta inexistencia de violación de un derecho fundamental tutelable en amparo", según ha explicado.

