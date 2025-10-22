El Supremo da prioridad a la suspensión de deudas tributarias en los procesos judiciales

Madrid, 22 oct (EFECOM).- El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que hace prevalecer la suspensión de las deudas tributarias por parte de los tribunales de instancia mientras se tramita el correspondiente proceso judicial, pero sin determinar la suspensión automática.

De acuerdo con la sentencia, difundida este miércoles por el Supremo, la suspensión de las deudas tributarias no será automática para garantizar la seguridad jurídica y para no quitar a los órganos judiciales su capacidad de valoración de las circunstancias concurrentes.

No obstante, convierte la suspensión en un elemento "privilegiado", lo que obliga al tribunal competente a justificar de forma razonada y específica la eventual decisión de no suspender la deuda tributaria.

En una nota, el alto tribunal explica que ha tratado de armonizar dos principios jurídicos relevantes, ya que por una lado está la potestad de los tribunales de instancia para ponderar los intereses en juego y, por otro, el garantizar una suspensión que viene de la vía administrativa previa a la judicial. EFECOM