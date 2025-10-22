El PP recrimina a Robles que "ha pasado de jueza a encubridora" de la corrupción y la ministra saca pecho de su gestión

El PP ha cargado este miércoles contra Margarita Robles por "pasar de jueza a miembro de un Gobierno corrupto" y ser "encubridora del clan de la chistorra", en alusión a la trama Koldo, y la ministra de Defensa ha defendido su gestión al frente de la cartera.

En la sesión de control al Gobierno en el Congreso, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha preguntado a Robles si se siente "orgullosa" de su balance en sus más de siete años encabezando el Ministerio de Defensa y si está "a la altura" de su cargo.

Un tiempo en el que la imagen de España en la OTAN "se ha hundido", "nadie se fía" del presidente, Pedro Sánchez, es el único país "que incumple sus propios compromisos", "se ha enviado un buque de la Armada a escoltar a la flotilla" humanitaria de Gaza, "ha comprometido la seguridad nacional rompiendo contratos con empresas israelíes y firmando otros con empresas chinas" y "se ha plegado a los deseos de Sánchez de felicitar a escondidas a la Nobel de la Paz María Corina Machado", opositora venezolana, según ha enumerado.

UNA FIEL SOLDADO DE SÁNCHEZ

Para Tellado, "no se puede estar a la altura de los españoles si se está a la altura de Sánchez" y ha urgido a la ministra a elegir: "o defender a Sánchez o defender a España", aunque ha agregado que Robles "ya ha elegido" y "no se comporta como la ministra de Defensa, sino como una fiel soldado" del jefe del Ejecutivo.

En esta línea, también ha lamentado que, como jueza, no haya "alzado la voz" contra la Ley de Amnistía a los implicados en el 'procés' y le ha advertido que "no se escude" en el prestigio de las Fuerzas Armadas para "rebajar el desprestigio" del Gobierno.

De su lado, Robles ha recriminado a Tellado no haber afinado "a qué altura" le preguntaba, si "física, intelectual o moral", pero ha puesto el foco en su gestión y ha respondido que "sí". "Le puedo decir que en estos más de siete años, aunque les cueste reconocerlo, el Ministerio de Defensa ha hecho el esfuerzo que el Gobierno del PP no hizo", ha dicho.

Así, ha recordado que el Gobierno de Sánchez ha alcanzado este 2025 el porcentaje del 2% del PIB para defensa comprometido en 2014 por Mariano Rajoy, que dejó esta cifra en un 0,9% cuando terminó su mandato, y ha presumido del "prestigio internacional" de las Fuerzas Armadas españolas, con más de 3.000 efectivos desplegados en misiones en el exterior.

ORGULLOSA DEL GOBIERNO

Sobre el envío del buque de la Armada 'Furor' para auxiliar a la flotilla humanitaria de la Franja de Gaza si fuera necesario, Robles ha insistido en que el Gobierno cumplió la Ley de la Defensa Nacional al desplegarlo. "Me siento orgullosa de estar en el Gobierno, orgullosa del Ministerio de Defensa y orgullosa de la altura a la que estoy", ha resumido Robles.

En último lugar, ha dicho a Tellado que "lo que está claro" es que "nunca" va a estar "a su altura" debido a sus "faltas de respeto y tolerancia". Robles ha recriminado al secretario general 'popular' que sea "uno de los diputados que más insultan y critican" y le ha reclamado "respeto", que deje "los chismes", "trabaje un poco" y se sienta "orgulloso" de España.