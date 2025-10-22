Espana agencias

El PP activará hoy en el Senado el procedimiento para llevar al Gobierno al TC por no presentar los PGE de 2026

Por Newsroom Infobae

Guardar

El PP hará uso de su mayoría absoluta en el Senado para aprobar este miércoles un conflicto de atribuciones con el Gobierno, que podría acabar en última instancia en el Tribunal Constitucional (TC), para obligar al Ministerio de Hacienda a presentar ya el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026 ante las Cortes.

Así consta en el orden del día del Pleno del Senado de este miércoles, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se ha incluido la propuesta del PP para que la Cámara Alta eleve un nuevo conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional a cuenta de los Presupuestos del año que viene.

Se trata del séptimo conflicto institucional impulsado por el PP en el Senado y hay que tener en cuenta que antes de esta legislatura nunca se había producido choques así.

En base al procedimiento de este conflicto institucional, la mayoría que tiene el PP en el Senado provocará que salga adelante este nuevo choque, la Cámara lo adoptará como suyo y se remitirá al Gobierno.

El Ejecutivo tiene un mes para contestar desde que recibe el planteamiento del conflicto de atribuciones, aunque también tienen la posibilidad de no contestar y darlo por sustanciado. En ese caso, o si la respuesta es negativa, el Senado decidirá si eleva el asunto al Tribunal Constitucional o no sigue adelante con ello.

ES UNA "OBLIGACIÓN" DE LA CONSTITUCIÓN

En el texto del conflicto de atribuciones, el PP cree que el Senado "no debe admitir ni tolerar el incumplimiento" de la obligación que la Constitución impone al Gobierno, "que tiene un deber constitucional de presupuestar".

Del mismo modo, los 'populares' advierten de que no pueden "admitir" la "práctica fraudulenta" de modificación presupuestaria "al margen del Parlamento" como consecuencia de la falta de Presupuestos, porque consideran que es "contraria al principio de legalidad presupuestaria".

"La situación actual, que se va a reproducir en 2026, de mantener prorrogados unos Presupuestos de 2023, es solo comparable a la situación que se produjo en 2020, cuando se mantuvieron prorrogados los Presupuestos de 2018, ya que el Gobierno, por la crisis provocada por la pandemia de COVID-19, decidió no presentar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de aquel año", expone el PP.

En este sentido, cree que actualmente "no existe justificación posible" para no presentar los Presupuestos, "salvo la de no haber podido llegar a un acuerdo con las fuerzas parlamentarias con el peso suficiente para asegurarse la aprobación de los mismos".

"Y es claro que los motivos políticos no pueden ser esgrimidos para justificar la omisión del cumplimiento por parte del Gobierno de obligaciones constitucionales, impidiendo que las Cortes Generales y, en concreto, el Senado, puedan ejercer su función presupuestaria", sentencia el texto.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Rego pide poner "todos los ojos" sobre Gaza ante "el desprecio más absoluto" de Israel con el alto el fuego

Rego pide poner "todos los

Sánchez habla con el nuevo presidente de Bolivia con el que espera seguir cooperando

Sánchez habla con el nuevo

González recuerda la figura de su exjefe de gabinete José Enrique Serrano: "Ha sido un servidor de la Constitución"

González recuerda la figura de

El Gobierno aprueba una inversión de más de 2.200 millones para helicópteros y otros 14 para un buque de inteligencia

El Gobierno aprueba una inversión

Sánchez acudirá el 12 de noviembre al Congreso para informar del Consejo Europeo y de "los servicios públicos"

Sánchez acudirá el 12 de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿Puede pasar en el Museo

¿Puede pasar en el Museo del Prado el robo del Louvre? Nuevo contrato de seguridad por 9,7 millones y 33 vigilantes especializados en trasladar obras en avión

Los doce consejeros del Tribunal de Cuentas, con un sueldo de 130.771 euros anuales, votan recuperar la tradición de llevar una medalla por 786 euros cada una

La Justicia devuelve a un hijo su parte de la herencia después de que su madre le desheredase hace más de una década por malos tratos que ya habían prescrito

La Fiscalía acusa a la ‘fontanera’ del PSOE Leire Díez de liderar una trama para desacreditar a la UCO y a Anticorrupción

Yolanda Díaz protagoniza un lapsus en el Senado afirmando que “queda Gobierno de corrupción para rato”

ECONOMÍA

Actualización del tipo de cambio

Actualización del tipo de cambio dólar-euro hoy 22 de octubre

Así cambia el paro al tener un hijo: el SEPE suspende la prestación y la Seguridad Social asume el pago durante el permiso de nacimiento

La brecha norte-sur se mantiene en los hogares: el 90% de los municipios del País Vasco está entre los de mayor renta y el 91% de Murcia entre los más bajos

Bancos, gobiernos o caseros: quiénes son los verdaderos responsables de que suba el precio del alquiler

Los ‘ultrarricos’ siguen la estela de Amancio Ortega y aumentan su inversión en inmobiliario para proteger su dinero

DEPORTES

Vivió en un orfanato donde

Vivió en un orfanato donde abusaron de él y jugó con el Atlético de Madrid y el Barça hasta que las drogas acabaron con su carrera: la historia de Julio Alberto

Colate, nuevo presidente del CD Badajoz: un rostro mediático ante el caos interno del club

Rob Rensenbrink, el ‘hombre serpiente’ que casi le roba a Argentina el Mundial del 78

Raúl Fernández consigue su primera victoria en MotoGP: eclosión en el momento justo

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos