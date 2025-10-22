Espana agencias

El ala socialista del Gobierno ve "un error" que Sumar pidiera la dimisión de la ministra de Vivienda

Varios ministros del ala socialista del Gobierno han salido en defensa de la titular de Vivienda, Isabel Rodríguez, después de que el socio minoritario de coalición, Sumar, pidiera su dimisión si no está dispuesta aplicar medidas "valientes" y han llegado a calificarlo como una equivocación.

En declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, la titular de Igualdad, la socialista Ana Redondo ha calificado como "un error" las palabras de la portavoz parlamentaria e Sumar, Verónica Martínez Barbero, que en la víspera sugirió a Rodríguez que se apartase si no era capaz de asumir que se necesitan medidas "serias, innovadoras y valientes" para acabar con la crisis de precios.

De su lado, el ministro de Transportes, Óscar Puente, dice que no conoce esa cuestión, aunque ha dejado claro que, a su juicio, Rodríguez es "una magnífica ministra", según ha indicado este miércoles a su salida del Pleno del Congreso.

"La ministra Rodríguez tiene todo mi apoyo --ha zanjado la vicepresidenta María Jesús Montero--. La vivienda está en el punto número uno de la agenda política y ha presentado un plan de vivienda que va a implicar más de 7.000 millones de euros. Creo que tiene todo el apoyo, todo el respeto de todos los miembros del Gobierno".

"MUCHOS AÑOS DE NO ACTUAR"

Asimismo el ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha señalado que Rodríguez está haciendo "un trabajo extraordinario" aunque considera que se ha encontrado una situación tras "muchos años de no actuar". "Venimos de muy atrás", ha justificado.

López, que también es secretario general del PSOE de Madrid, sostiene que el principal problema de la vivienda está en la capital de España, donde el gobierno autonómico y el Ayuntamiento, ambos gobernados por el PP, "presumen de no hacer nada".

En la misma línea ha defendido que el Ejecutivo de Sánchez ha llevado a cabo varias medidas "ha acabado con las Golden Visa, está regulando los pisos turísticos y está construyendo vivienda pública", ha subrayado.

"Desde luego venimos de muy atrás, pero este Gobierno está poniendo una solución a un problema que es la vivienda, que el PP no solamente no reconoce, sino que encima dice que no va a hacer nada porque cree en la especulación", ha lanzado a la salida del Pleno del Congreso.

