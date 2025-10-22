Espana agencias

Denegada la amnistía a un mosso investigado por lesiones en protestas por el 'procés' en 2019

Por Newsroom Infobae

Guardar

La sección séptima de la Audiencia Provincial de Barcelona ha denegado la aplicación de la Ley de Amnistía a un agente de los Mossos d'Esquadra investigado por presuntas lesiones y malos tratos a un manifestante en octubre de 2019 en protestas relacionadas con el 'procés', tras impactarle a este un proyectil de foam en la pierna.

El tribunal ha estimado el recurso de apelación presentado por Irídia - Centre per la Defensa de los Drets Humans en representación del manifestante y ha revocado la decisión del Juzgado de Instrucción número 4 que había acordado el archivo de la causa por aplicación de la amnistía, informa Irídia en un comunicado este miércoles.

El tribunal destaca que la causa se había abierto e investigado por posibles malos tratos policiales --trato inhumano o degradante-- y establece que no se puede aplicar la amnistía sin celebrar antes el juicio oral, que debe permitir determinar la naturaleza de los hechos y si pueden quedar excluidos de la Ley.

LOS HECHOS

El caso investiga la lesión sufrida un manifestante durante el 18 de octubre de 2019, en protestas relacionadas con el 'procés', cuando recibió el impacto de un proyectil de foam en la pierna y otro que le impactó en la mochila.

La investigación, después de la imposibilidad de identificar al agente autor de los rasgos, se siguió contra el superior jerárquico del agente, como último responsable de la actuación del mismo.

El tribunal apunta que no se puede descartar que se hiciese uso del proyectil de foam sin que concurrieran las condiciones que permitían su autorización y, además, desde Irídia señalan que los hechos ocurrieron fuera de la zona de las protestas, "poniendo en cuestión la justificación policial basada en el contexto de desórdenes públicos".

"Con esta decisión, el tribunal rompe la hegemonía interpretativa sobre la aplicación automática de la Ley de Amnistía y abre la puerta a excluir de su cobertura los casos de violencia policial, tal y como ha sostenido desde un inicio Irídia", apunta la organización, que ve en la decisión un precedente relevante.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El ala socialista del Gobierno ve "un error" que Sumar pidiera la dimisión de la ministra de Vivienda

El ala socialista del Gobierno

España aporta dos cazas y un avión cisterna a la misión de la OTAN contra los drones rusos

España aporta dos cazas y

El PP solicita al Supremo que exija al PSOE los extractos bancarios de los pagos en metálico

El PP solicita al Supremo

Nogueras avisa de que "el chicle se ha estirado hasta el final": si no cambia el Gobierno tendrá que cambiar Junts

Nogueras avisa de que "el

El PP recrimina a Robles que "ha pasado de jueza a encubridora" de la corrupción y la ministra saca pecho de su gestión

El PP recrimina a Robles
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Desarticulado el “santuario” del speed

Desarticulado el “santuario” del speed de la Rioja Oriental, punto de “peregrinación” de pequeños traficantes al que acudían a abastecerse

Un ex ladrón comparte todos los errores que cometieron los ladrones del Louvre: “Nunca se me ha caído una joya en 25 robos”

Una pareja es juzgada por invadir el espacio común en su comunidad de vecinos tras colocar su lavadora y tendedero en el patio de luces

Procedente el despido de un trabajador social de Cruz Roja por errores reiterados en los informes de los solicitantes de protección internacional

Polonia frena un supuesto intento de sabotaje ruso en bases militares y detiene a ocho sospechosos

ECONOMÍA

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Si

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Si tu empresa te despide por haber cogido un permiso de hospitalización, será nulo”

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 22 octubre

La brecha norte-sur se mantiene en los hogares: el 90% de los municipios del País Vasco está entre los de mayor renta y el 91% de Murcia entre los más bajos

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Si tienes un hijo, tienes un permiso retribuido en el trabajo y nadie te ha avisado”

DEPORTES

Vivió en un orfanato donde

Vivió en un orfanato donde abusaron de él y jugó con el Atlético de Madrid y el Barça hasta que las drogas acabaron con su carrera: la historia de Julio Alberto

Colate, nuevo presidente del CD Badajoz: un rostro mediático ante el caos interno del club

Rob Rensenbrink, el ‘hombre serpiente’ que casi le roba a Argentina el Mundial del 78

Raúl Fernández consigue su primera victoria en MotoGP: eclosión en el momento justo

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos