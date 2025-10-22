Espana agencias

De Guindos lamenta la obstrucción política a las integraciones bancarias transfronterizas

Por Newsroom Infobae

Barcelona, 22 oct (EFECOM).- El vicepresidente del BCE, Luis De Guindos, ha defendido este miércoles las integraciones de bancos en el seno de la Unión Europea y ha lamentado la "obstrucción" que ponen políticos de diversos países a las fusiones bancarias transfronterizas.

"A los políticos, y yo he sido político, porque no hay nada más político que ser ministro -ha dicho en alusión a su etapa como ministro de Economía- se les llena la boca con el tema la unión del mercado de capitales (en Europa) y, sin embargo, cuando tienes una opa de un banco extranjero sobre uno nacional, te ponen problemas", ha argumentado De Guindos.

En un acto en el Círculo Ecuestre de Barcelona, De Guindos no se ha referido al desenlace de la opa entre BBVA y Sabadell, pero sí ha abogado por las fusiones bancarias en el seno de la UE.

"Si hay algo que limita lo que es el flujo de capitales es la obstrucción política al respecto -a las fusiones transfronterizas-, y es algo que se está dando en varios países comunitarios", ha lamentado, y ha añadido que debe haber coherencia entre la defensa genérica de avanzar en la integración europea y lo que sucede luego en la práctica.

De Guindos ha asegurado que algunas voces argumentan que una fusión transfronteriza tiene menos ventajas que una doméstica, y ha considerado que "a veces la consolidación internacional exige consolidación doméstica, porque necesitas tener un tamaño relativamente alto" para las fusiones transfronterizas.

El vicepresidente del BCE ha constatado que la UE no dispone de un sistema de depósitos único y ha defendido seguir avanzando en la integración europea.

En esta línea, ha asegurado que la UE debe lograr la integración de sus mercados de bienes y servicios y también ganar autonomía frente a EEUU en materia tecnológica.

En cuanto a España, ha afirmado que la falta de vivienda y los precios elevados de los pisos suponen un "problema político de máximo nivel", principalmente por las dificultades de los jóvenes para comprar un piso.

En esta línea, ha opinado, sin entrar en detalles, que "las políticas de oferta de vivienda de alquiler no son las más correctas para afrontar la oferta de alquiler".

Por otra parte, De Guindos ha asegurado que la apuesta de la UE por aumentar el gasto en defensa, ante la menor aportación de EEUU a la OTAN, supone una "presión adicional" presupuestaria para España, que deberá aumentar el gasto en ello.

Preguntado por la falta de inversión pública en la actual coyuntura, De Guindos ha dicho que España tiene ahora una situación de déficit público "relativamente cómoda", pero que ciertamente la inversión, y también la inversión pública, "es la variable económica que se ha quedado más retrasada" en comparación a los niveles de 2019.

Al mismo tiempo, De Guindos ha subrayado que ha habido un "incremento muy importante de la presión fiscal en España" y en particular ha mostrado su "sorpresa" por el aumento del impuesto de residuos, que ha tenido una subida "impresionante", ha dicho. EFECOM

