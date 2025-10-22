Espana agencias

Congreso vota hoy impulsar actividades culturales para reivindicar al marino Álvaro de Bazán en su quinto centenario

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Congreso debate y vota este miércoles una iniciativa, presentada por el PP, que pide impulsar actividades educativas, culturales, divulgativas y académicas que difundan el legado histórico del marino Álvaro de Bazán en el 500º aniversario de su nacimiento, que se celebra en 2026.

Bazán, el I Marqués de Santa Cruz, nacido en Granada en 1526, es una figura fundamental de la historia naval del siglo XVI. Fue artífice de una de las trayectorias militares más brillantes de nuestra historia, al servicio de Carlos V y Felipe II. De hecho, le llamaban 'el almirante invicto' porque nunca conoció la derrota en combate. Además, contribuyó a la modernización de la Armada.

En una proposición no de ley para su debate en la Comisión de Defensa, recogida por Europa Press, el PP defiende que la figura de Álvaro de Bazán "encarna valores profundamente vigentes: el sentido del deber, la lealtad institucional, la visión estratégica y el compromiso con España". "Álvaro de Bazán representa un ejemplo del talento y el sacrificio que forjaron nuestro país y su memoria debe ocupar un lugar de honor en el imaginario colectivo", agregan los 'populares'.

Así, el PP reclama apoyar y promover, en colaboración con las comunidades autónomas, entidades locales, la Armada y las instituciones de la sociedad civil los actos conmemorativos del V centenario del nacimiento de Álvaro de Bazán e impulsar la recuperación y preservación del patrimonio histórico vinculado a la familia Bazán en Granada "como parte de la memoria colectiva y cultural del país".

El pasado 28 de marzo fue presentada oficialmente la Asociación 500 años de Álvaro de Bazán, impulsada por la Armada y la Archicofradía de la Virgen del Rosario Coronada. Esta entidad nace con el propósito de organizar y dar impulso a los actos conmemorativos del quinto centenario con la implicación de instituciones civiles, militares y culturales. El PP también pide reconocer institucionalmente su trabajo y su labor como núcleo coordinador de los actos conmemorativos y fomentar su visibilidad pública.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Rego pide poner "todos los ojos" sobre Gaza ante "el desprecio más absoluto" de Israel con el alto el fuego

Rego pide poner "todos los

Sánchez habla con el nuevo presidente de Bolivia con el que espera seguir cooperando

Sánchez habla con el nuevo

González recuerda la figura de su exjefe de gabinete José Enrique Serrano: "Ha sido un servidor de la Constitución"

González recuerda la figura de

El Gobierno aprueba una inversión de más de 2.200 millones para helicópteros y otros 14 para un buque de inteligencia

El Gobierno aprueba una inversión

Sánchez acudirá el 12 de noviembre al Congreso para informar del Consejo Europeo y de "los servicios públicos"

Sánchez acudirá el 12 de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿Puede pasar en el Museo

¿Puede pasar en el Museo del Prado el robo del Louvre? Nuevo contrato de seguridad por 9,7 millones y 33 vigilantes especializados en trasladar obras en avión

Los doce consejeros del Tribunal de Cuentas, con un sueldo de 130.771 euros anuales, votan recuperar la tradición de llevar una medalla por 786 euros cada una

La Justicia devuelve a un hijo su parte de la herencia después de que su madre le desheredase hace más de una década por malos tratos que ya habían prescrito

La Fiscalía acusa a la ‘fontanera’ del PSOE Leire Díez de liderar una trama para desacreditar a la UCO y a Anticorrupción

Yolanda Díaz protagoniza un lapsus en el Senado afirmando que “queda Gobierno de corrupción para rato”

ECONOMÍA

Actualización del tipo de cambio

Actualización del tipo de cambio dólar-euro hoy 22 de octubre

Así cambia el paro al tener un hijo: el SEPE suspende la prestación y la Seguridad Social asume el pago durante el permiso de nacimiento

La brecha norte-sur se mantiene en los hogares: el 90% de los municipios del País Vasco está entre los de mayor renta y el 91% de Murcia entre los más bajos

Bancos, gobiernos o caseros: quiénes son los verdaderos responsables de que suba el precio del alquiler

Los ‘ultrarricos’ siguen la estela de Amancio Ortega y aumentan su inversión en inmobiliario para proteger su dinero

DEPORTES

Vivió en un orfanato donde

Vivió en un orfanato donde abusaron de él y jugó con el Atlético de Madrid y el Barça hasta que las drogas acabaron con su carrera: la historia de Julio Alberto

Colate, nuevo presidente del CD Badajoz: un rostro mediático ante el caos interno del club

Rob Rensenbrink, el ‘hombre serpiente’ que casi le roba a Argentina el Mundial del 78

Raúl Fernández consigue su primera victoria en MotoGP: eclosión en el momento justo

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos