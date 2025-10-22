Condenan a indemnizar con 500.000 euros a tres ganaderos afectados por un cártel lácteo

Madrid, 22 oct (EFECOM).- Un juzgado de Madrid ha emitido la primera sentencia a favor de tres ganaderos afectados por el cártel lácteo y ha condenado a la empresa Lactalis e Industrias Lácteas de Granada a indemnizarlos con medio millón de euros, han explicado este miércoles a Efe fuentes cercanas al caso.

El juzgado de lo mercantil número 14 de Madrid, en una sentencia del pasado 16 de octubre, ha reconocido por primera vez responsabilidad por daños derivados de este cártel de la leche basándose en la resolución de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) de julio de 2019.

La CNMC consideró entonces que ocho empresas lácteas y dos asociaciones formaron un cártel e intercambiaban información comercial sensible.

Entre esas empresas estaban Lactalis e Industrias Lácteas de Granada, que en esta ocasión han sido condenadas por el juzgado madrileño a abonar a los demandantes en concepto de indemnización de daños y perjuicios la cantidad que resulte de aplicar un 9,4 % al precio efectivamente percibido por la leche cruda en los años afectados, más el pago de intereses.

Esta nueva decisión judicial "refuerza el marco jurisprudencial que permite a los productores reclamar la reparación del daño sufrido por las prácticas anticompetitivas del sector", ha apuntado en un comunicado el despacho de abogados Eskariam.

En colaboración con el bufete internacional Hausfeld y bajo la dirección jurídica de Hitchings & González, Eskariam lidera la reclamación en nombre del sector ganadero con más de 7.000 productores de toda España, principalmente ubicados en Galicia, Castilla y León, Asturias, Cantabria y Cataluña.

En un primer momento interpusieron demandas en diferentes juzgados españoles para que los jueces pudieran valorar aspectos clave de las reclamaciones y evitar que un número tan elevado de causas pudieran quedar paralizadas durante años.

El responsable de Operaciones de Eskariam, Juan Álvarez, ha precisado que este primer juicio responde a la demanda presentada por tres ganaderos de Castilla y León, que deberán ser indemnizados con medio millón de euros.

La sentencia del juzgado de Madrid "abre el camino" al resto de afectados, por lo que Álvarez ha estimado que habrá una segunda ola de demandas por parte de más de 7.000 ganaderos que reclaman más de 1.200 millones de euros.

El fallo ha estimado en parte la demanda presentada por los ganaderos y considerado acreditada la existencia de una conducta anticompetitiva que produjo daños en el mercado de aprovisionamiento de leche, de acuerdo a la resolución de la CNMC.

Aunque esta última todavía no es firme, el juzgado ha concluido que la infracción está suficientemente acreditada y ha determinado que las demandas no están prescritas.

Ha seguido así la reciente doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo español, que establecen que el plazo de prescripción no puede comenzar a computarse hasta la firmeza de la resolución sancionatoria de CNMC.

El despacho de abogados ha destacado que el plazo no ha comenzado, lo que permite a todos los ganaderos afectados sumarse a la reclamación. EFECOM