Espana agencias

Condenan a indemnizar con 500.000 euros a tres ganaderos afectados por un cártel lácteo

Por Newsroom Infobae

Guardar

Madrid, 22 oct (EFECOM).- Un juzgado de Madrid ha emitido la primera sentencia a favor de tres ganaderos afectados por el cártel lácteo y ha condenado a la empresa Lactalis e Industrias Lácteas de Granada a indemnizarlos con medio millón de euros, han explicado este miércoles a Efe fuentes cercanas al caso.

El juzgado de lo mercantil número 14 de Madrid, en una sentencia del pasado 16 de octubre, ha reconocido por primera vez responsabilidad por daños derivados de este cártel de la leche basándose en la resolución de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) de julio de 2019.

La CNMC consideró entonces que ocho empresas lácteas y dos asociaciones formaron un cártel e intercambiaban información comercial sensible.

Entre esas empresas estaban Lactalis e Industrias Lácteas de Granada, que en esta ocasión han sido condenadas por el juzgado madrileño a abonar a los demandantes en concepto de indemnización de daños y perjuicios la cantidad que resulte de aplicar un 9,4 % al precio efectivamente percibido por la leche cruda en los años afectados, más el pago de intereses.

Esta nueva decisión judicial "refuerza el marco jurisprudencial que permite a los productores reclamar la reparación del daño sufrido por las prácticas anticompetitivas del sector", ha apuntado en un comunicado el despacho de abogados Eskariam.

En colaboración con el bufete internacional Hausfeld y bajo la dirección jurídica de Hitchings & González, Eskariam lidera la reclamación en nombre del sector ganadero con más de 7.000 productores de toda España, principalmente ubicados en Galicia, Castilla y León, Asturias, Cantabria y Cataluña.

En un primer momento interpusieron demandas en diferentes juzgados españoles para que los jueces pudieran valorar aspectos clave de las reclamaciones y evitar que un número tan elevado de causas pudieran quedar paralizadas durante años.

El responsable de Operaciones de Eskariam, Juan Álvarez, ha precisado que este primer juicio responde a la demanda presentada por tres ganaderos de Castilla y León, que deberán ser indemnizados con medio millón de euros.

La sentencia del juzgado de Madrid "abre el camino" al resto de afectados, por lo que Álvarez ha estimado que habrá una segunda ola de demandas por parte de más de 7.000 ganaderos que reclaman más de 1.200 millones de euros.

El fallo ha estimado en parte la demanda presentada por los ganaderos y considerado acreditada la existencia de una conducta anticompetitiva que produjo daños en el mercado de aprovisionamiento de leche, de acuerdo a la resolución de la CNMC.

Aunque esta última todavía no es firme, el juzgado ha concluido que la infracción está suficientemente acreditada y ha determinado que las demandas no están prescritas.

Ha seguido así la reciente doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo español, que establecen que el plazo de prescripción no puede comenzar a computarse hasta la firmeza de la resolución sancionatoria de CNMC.

El despacho de abogados ha destacado que el plazo no ha comenzado, lo que permite a todos los ganaderos afectados sumarse a la reclamación. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Más de 42.000 abogados han asistido este año a los cursos organizados por la Abogacía Española

Infobae

Canarias insiste en que el Gobierno "no cumple" con los menores migrantes y exige un "cambio de ritmo"

Canarias insiste en que el

El Gobierno no se siente amenazado por Junts y reduce las palabras de Nogueras a un mero juego de palabras

El Gobierno no se siente

Confirman cinco años y medio de cárcel por abusar de su prima menor y mostrarle pornografía

Confirman cinco años y medio

Génova da autonomía a Azcón y Guardiola para ir a las urnas si no hay presupuesto y cree que Vox deberá explicar su "no"

Génova da autonomía a Azcón
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El personal laboral de Defensa

El personal laboral de Defensa recibirá 2.400 euros más en las nóminas de noviembre y diciembre

La Audiencia de A Coruña condena a tres cazadores por lesionar a un vecino que se quejó porque estaban disparando muy cerca de su casa

La nueva cabeza nuclear de Reino Unido: tendrá nuevas medidas de seguridad y rendimiento y no se realizarán pruebas de explosión

Desarticulado el “santuario” del speed de la Rioja Oriental, punto de “peregrinación” de pequeños traficantes al que acudían a abastecerse

Un ex ladrón comparte todos los errores que cometieron los ladrones del Louvre: “Nunca se me ha caído una joya en 25 robos”

ECONOMÍA

Resultados del Sorteo 3 Super

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

La tarifa de la luz en España para este jueves

Se acerca el invierno, pero no enfría a todos por igual: estas son las ayudas que puedes pedir para poner calefacción en casa

Funcas mejora hasta el 2,9% su previsión de crecimiento del PIB para 2025 pero alerta sobre una desaceleración futura

DEPORTES

Vivió en un orfanato donde

Vivió en un orfanato donde abusaron de él y jugó con el Atlético de Madrid y el Barça hasta que las drogas acabaron con su carrera: la historia de Julio Alberto

Colate, nuevo presidente del CD Badajoz: un rostro mediático ante el caos interno del club

Rob Rensenbrink, el ‘hombre serpiente’ que casi le roba a Argentina el Mundial del 78

Raúl Fernández consigue su primera victoria en MotoGP: eclosión en el momento justo

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos