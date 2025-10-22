Bruselas reasigna 166 millones de euros que se suman a otras ayudas a Valencia por la dana

Bruselas, 22 oct (EFECOM).- La Comisión Europea ha aprobado la reasignación de 166 millones de euros del Fondo Social Europeo Plus para apoyar la recuperación de las zonas afectadas por las devastadoras inundaciones de octubre de 2024 en la Comunidad Valenciana, que se cobraron la vida de más de 230 personas.

Estos nuevos fondos contribuirán a apoyar a los trabajadores autónomos que perdieron sus negocios, ofrecer oportunidades de formación a los jóvenes de las zonas afectadas, financiar la reposición de bienes básicos y reforzar la orientación psicológica y educativa del alumnado, según el Ejecutivo comunitario.

La ayuda complementa los 1.600 millones de euros ya aprobados a principios de mes a través del Fondo de Solidaridad de la UE (FSUE), así como otros fondos de cohesión redirigidos para abordar las consecuencias del desastre, precisó la Comisión en un comunicado.

"Juntos, estamos con la población de Valencia y con todos aquellos que están reconstruyendo sus vidas. Porque la solidaridad es la base de nuestra Unión Europea", dijo este miércoles la vicepresidenta ejecutiva de Derechos Sociales y Capacidades, Empleo de Calidad y Preparación, Roxana Mînzatu, a través de una red social.

Añadió que "desde el principio, la UE apoyó las labores de socorro" y que con la nueva ayuda se pretende "acelerar la recuperación".

"Más allá de reparar carreteras y edificios, la recuperación también significa ayudar a la gente a recuperar la esperanza y la estabilidad", indicó la comisaria.

La reasignación de los fondos tendrá lugar a través del mecanismo RESTORE, que permite utilizar fondos de cohesión frente a desastres climáticos.

Las medidas de emergencia se financiarán retroactivamente desde el primer día en que las inundaciones de la dana causaron daños, con una tasa de cofinanciación de la UE de hasta el 95 % del gasto subvencionable.

Además, se reasignarán 18 millones de euros, en el marco de la Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa, procedentes del Fondo Social Europeo, para financiar cursos de especialización en tecnologías digitales, biotecnologías y tecnologías limpias en la Comunitat Valenciana.

El pasado 3 de octubre la Comisión Europea anunció el desembolso a España de unos 1.600 millones (945 millones de euros del Fondo de Solidaridad de la UE y redirigir 645 millones de euros en fondos de cohesión) para hacer frente a las consecuencias de la dana (depresión aislada en niveles altos), también conocida como gota fría.

Bruselas recordó que la dana de octubre de 2024 provocó graves inundaciones, que se cobraron más de 230 vidas y causaron graves daños en viviendas, escuelas, hospitales, redes de transporte y empresas de toda la región.

"La devastación de la que fuimos testigos hace casi un año en la región de Valencia y en España afectó profundamente a Europa (…). Hoy comprometemos cerca de 1600 millones de fondos europeos para apoyar el vital trabajo de recuperación, reparación y reconstrucción" dijo cuando se anunció esa ayuda la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen. EFECOM