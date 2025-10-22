Alma Ezcurra dice que solo una "mente brillante" como la de Pedro Sánchez manda a Leire Díez a "hacer limpiezas a fondo"

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP y eurodiputada, Alma Ezcurra, cree que solo una "mente brillante" como la de Pedro Sánchez manda a una persona como la 'fontanera' Leire Díez de "enviada especial" para hacer "limpiezas a fondo". Además, cree que hay muchas pruebas y muchos síntomas de que ha podido tener lugar financiación ilegal del PSOE.

Ezcurra ha realizado estas afirmaciones en una entrevista en la Mirada Crítica de Tele 5, recogida por Europa Press, en la que ha dicho que el PP "ni cree ni deja de creer" las acusaciones del empresario Víctor de Aldama de haber pagado 4 millones en comisiones al exasesor Koldo García y al exministro de Transportes, José Luis Ábalos.

En este sentido, ha insistido en la necesidad de dejar trabajar a los jueces y sean ellos los que vayan dando la información. No obstante, ha señalado que no hay ningún documento ni prueba que desvincule completamente al "Partido Socialista de su financiación ilegal, ya sea a través del canal de Víctor de Aldama o de las diferentes investigaciones que tienen abiertas". En su opinión lo que "sí hay" son "muchas pruebas y muchos síntomas de que esa financiación pudo tener lugar".

Al ser preguntada por su opinión sobre la llamada 'fontanera' del PSOE, Leire Díez, que se entrevistó con fiscales anticorrupción para prometerles cargos a cambio de información delicada sobre determinados jueces, Alma Ezcurra ha respondido con ironía asegurando que ella no se reúne con fiscales anticorrupción un miércoles cualquiera.

En cualquier caso, considera que se trata de una "cosa verdaderamente sorprendente" y ha apuntado volviendo a tirar de ironía, que solo una "mente brillante" como la de Pedro Sánchez, puede nombrar número dos de su partido a un señor como Santos Cerdán, que ahora está en la cárcel, y mandar de "enviado especial para hacer limpiezas a fondo a la señora Leire Díez" que dice que es "fontanera y reportera dicharachera".

Alma Ezcurra no ha querido desvelar quién de sus compañeros interrogará en el Senado a Pedro Sánchez el próximo día 30 en la Comisión de Investigación sobre el 'caso Koldo': "Seguro que una persona muy capaz y muy preparada para hacerlo".

En este contexto ha recordado el calendario judicial que tiene por delante el Gobierno y el PSOE en los próximos días. Así y ha precisado que además de la comparecencia de Sánchez en el Senado, también comparecerá el día 3 el fiscal general del Estado en el Tribunal Supremo donde se le juzgará por las filtraciones de información de un particular contra la presidenta de la Comunidad de Madrid.

A ello se suma que el día 5 comparecerán los fiscales Ignacio Stampa y José Grinda como testigos para hablar del caso de Leire Díez y el día 11 de noviembre está citada Leire Díez para explicar las reuniones que tuvo con estos fiscales.

En cuanto al juicio que ha comenzado esta semana sobre la última pieza del 'caso Gürtel', que afectó al Partido Popular, ha rechazado que vuelva a dañar la imagen de su partido porque es un caso de hace 16 años y ha mostrado su esperanza de que los casos actuales se juzguen "muchísimo más rápido".

EL PSOE QUIERE JUGAR "A LA CHICA, AL EMPATE" COMO EN EL MUS

Además, Ezcurra considera que como el nivel de escándalos actual es "tan grande" es normal que el PSOE quiera, como los jugadores de mus, "jugar a la chica, al empate".

Para la dirigente del PP, hay una cosa clara y es que los miembros del Gobierno y del PSOE empezaron a cometer actividades ilícitas "casi desde el primer momento" y ha recriminado a los socialistas que además lo hicieran "durante una pandemia global" y con vínculos "al parecer, con narcodictaduras y con regímenes autoritarios".

Por el contrario, ha señalado que el PP tiene como líder a Alberto Núñez Feijóo con "30 años de servicio y cero casos de corrupción". "Sánchez no puede decir lo mismo", ha remachado.