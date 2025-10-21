Espana agencias

Sumar sugiere a Isabel Rodríguez de deje de ser ministra de Vivienda por no asumir que se requieren medidas "serias"

Por Newsroom Infobae

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha sugerido este martes a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que si sigue sin asumir que se necesitan medidas "serias, innovadoras y valientes" para atajar la crisis de precios debería "dejar paso" a alguien que sí esté dispuesto a impulsar este tipo de políticas, porque tanto a su grupo como a la ciudadanía se les está "acabando la paciencia" con esta ministra.

Lo ha dicho en una rueda de prensa en la Cámara Baja en la que ha mostrado su "decepción" con la comparecencia que protagonizó Rodríguez la semana pasada en la Cámara Baja y ha criticado que desoiga las medidas que propone Sumar en esta materia.

"No se puede venir al Pleno del Congreso a proponer como medidas estrella teléfonos de la esperanza en un asunto como este, y menos aún, cuando tiene sobre la mesa una serie de propuestas, las que hicimos desde Sumar", ha censurado Martínez.

La portavoz del socio minoritario del Gobierno ha incidido en que en Sumar no reclaman que se apliquen específicamente sus propuestas, sino que al menos se hable sobre ellas porque creen que las que despliega el ministerio no están surtiendo efecto.

"Vamos a seguir insistiendo en las medidas que hemos puesto en la mesa y vamos a proponer todas aquellas que hagan falta para que las familias de este país puedan tener un hogar y llegar también a fin de mes. Las dos cosas a la vez. Por eso, también nos vemos en la obligación de volver a decir que en materia de vivienda necesitamos medidas serias, medidas valientes y medidas innovadoras. Y mucho nos tememos que Isabel Rodríguez, no termina de asumirlo y, por lo tanto, debería dejar paso a quien sí está dispuesto a hacerlo", ha aseverado.

SI NO TIENE IDEAS, AHÍ ESTÁN LAS NUESTRAS

En este contexto, se ha quejado de que el PSOE aún no ha dado respuesta a las últimas propuestas que les ha trasladado Sumar en esta materia y ha reclamado que se les explique "cuál es la razón para que desde el Ministerio de Vivienda de España no se quieran asumir como medidas útiles".

"Porque si no son medidas inútiles, deberían estar adoptándose cuando vienen del socio gobierno", ha rematado, recalcando que, después de dos años se legislatura, "no se puede seguir ni un minuto más con un ministerio que se llama de Vivienda, esperando que se adopten medidas que tengan algún efecto en los precios de la vivienda". "Si ella no tiene ideas, ahí tiene las nuestras", ha insistido.

