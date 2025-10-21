Sumar no da credibilidad a Aldama, pero afea al PSOE que la "sombra de corrupción" en su seno empañe la legislatura

Sumar no da credibilidad a las afirmaciones del presunto conseguidor del 'caso Koldo', el empresario Víctor de Aldama, sobre supuestos pagos en negro al exministro José Luis Ábalos pero ha afeado al PSOE que la sombra de supuesta corrupción de esta trama está empeñando la legislatura.

La diputada de Más Madrid adscrita al grupo plurinacional, Tesh Sidi, ha criticado que la sombra de presunta corrupción que se cierne sobre el PSOE, por "muy mínima que sea", está haciendo un "flaco favor" al desempeño de la legislatura porque desvía el debate político de las cuestiones importantes, como es el diseño de los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE).

En rueda de prensa, ha remarcado que no se fía mucho de las declaraciones de Aldama y esperan a que sea el juez el que diga si hay o no presuntas irregularidades, aunque ha emplazado a su socio de Gobierno a despejar cualquier duda materializando el plan anticorrupción que se anunció, del que hasta ahora no hay ninguna medida "aterrizada".

LOS IMPUTADOS NO TIENEN OBLIGACIÓN DE DECIR LA VERDAD

A su vez, la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, ha confrontado que en los procesos judiciales los investigados, como el caso de Aldama, "puede mentir" en el ejercicio de su propia defensa.

Por tanto, se ha mostrado prudente al recalcar que en derecho hay presunción de inocencia y no presunción de certeza de los testimonios, recalcando que le toca a los jueces contrastar declaraciones con pruebas y emitir resoluciones sobre hechos. "Eso se llama sentencias o autos y en ese momento daremos toda la veracidad que sea necesaria", ha ahondado.

Mientras, el diputado de la Chunta Aragonesista adscrito a Sumar, Jorge Pueyo, ha insistido en que los impuestados no están obligados a decir la verdad y que será la Justicia la que determine en su caso si debe caer el "peso de la ley" contra Ábalos y todo aquel que haya "desfalcado, que haya sido corrupto".

Finalmente, el coportavoz de los Comunes, Gerardo Pisarello, ha reiterado que Aldama no le merece confianza y que habrá qué pruebas tiene en sus afirmaciones sobre el caso Koldo, que hasta la fecha se limita a Ábalos y al exsecretario de Organización Santos Cerdán.