Espana agencias

Sánchez acudirá el 12 de noviembre al Congreso para informar del Consejo Europeo y de "los servicios públicos"

Por Newsroom Infobae

Guardar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido comparecer 'motu proprio' en el Pleno del Congreso para informar de los resultados de las últimas cumbres internacionales, de la reunión del Consejo Europeo que se celebrará esta semana y de "la situación de los servicios públicos en España". La Junta de Portavoces de la Cámara Baja ya ha puesto fecha a esta cita: será el próximo 12 de noviembre, según confirmaron fuentes parlamentarias.

La mención a "las últimas cumbres internacionales" hace prever que el presidente ofrezca un diagnóstico sobre la evolución de la guerra entre Israel y Hamás y el problema de la falta de ayuda humanitaria para la población palestina castigada por los bombardeos.

En cuando al Consejo Europeo, los dirigentes de la UE van a debatir esta semana sobre las medidas concretas a tomar para intensificar el apoyo a Ucrania y aumentar la presión sobre Rusia en pro de la paz; sobre la preparación de la Unión en materia de defensa, así como los últimos acontecimientos en Oriente Próximo tras los resultados de la Cumbre por la Paz celebrada el pasado día 13.

Otros temas incluidos en el orden del día serán la competitividad y, en concreto, la simplificación, la transición ecológica y la transición digital; las medidas que pueden adoptarse en materia de vivienda en Europa para apoyar los esfuerzos nacionales, regionales y locales; así como de la migración, como ya se hizo en la última reunión del Consejo Europeo del 26 de junio.

Y Sánchez ha añadido un tercer tema a su comparecencia, un repaso a "la situación de los servicios públicos en España", precisamente en pleno debate sobre las quejas por los problemas de los cribados del cáncer en Andalucía y otras comunidades.

De estos asuntos dará cuenta e presidente el próximo 12 de noviembre, sin perjuicio de que el resto de oradores saquen a colación cualquier otra cuestión de interés general. Lo que sigue pendiente es el Debate del estado de la Nación, que debía haberse celebrado a finales de 2024 y que aún no tiene fecha.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Gobierno aprueba una inversión de más de 2.200 millones para helicópteros y otros 14 para un buque de inteligencia

El Gobierno aprueba una inversión

La nueva vicepresidenta del Senado Concha Andreu pasará a cobrar casi 50.000 euros más al año tras su designación

La nueva vicepresidenta del Senado

Sánchez propondrá ante líderes de la UE desplegar financiación europea para abordar la crisis de la vivienda

Sánchez propondrá ante líderes de

Bolaños presume de independencia judicial "plena" y el PP le llama "profanador": "Quiere asaltar la Justicia"

Bolaños presume de independencia judicial

ERC y Junts recalcan que no hay negociación abierta con el Gobierno para los Presupuestos de 2026

ERC y Junts recalcan que
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia devuelve a un

La Justicia devuelve a un hijo su parte de la herencia después de que su madre le desheredase hace más de una década por malos tratos que ya habían prescrito

La Fiscalía acusa a la ‘fontanera’ del PSOE Leire Díez de liderar una trama para desacreditar a la UCO y a Anticorrupción

Yolanda Díaz protagoniza un lapsus en el Senado afirmando que “queda Gobierno de corrupción para rato”

La Audiencia Nacional autoriza la extradición a Estados Unidos de un ex alto cargo de la ONU acusado de desviar 60 millones de dólare

Evacuados 54 pasajeros tras el impacto de un avión de Air Nostrum con un hangar en el aeropuerto de Badajoz: “Se sintió como un golpe seco, muy fuerte”

ECONOMÍA

Los españoles reforman baños y

Los españoles reforman baños y cocinas, pero se olvidan de la eficiencia energética: el 87% ignora la instalación eléctrica, y eso puede ser peligroso

Un abogado explica cómo funciona la pensión alimentaria de padres a hijos: “Aunque tú te hayas ido de vacaciones un mes, la pensión tiene que pagarse en 12 mensualidades”

El salario mínimo en la UE que propone Sánchez tendría que oscilar entre los 2.704 € mensuales de Luxemburgo y los 551 € de Bulgaria

La pregunta del millón sobre las herencias: hay una cláusula para evitar que tus hijos se enfrenten o vayan a juicio

‘Se vende con okupa dentro’: el 3% de las viviendas a la venta en España están okupadas y cuestan la mitad que las libres

DEPORTES

Colate, nuevo presidente del CD

Colate, nuevo presidente del CD Badajoz: un rostro mediático ante el caos interno del club

Rob Rensenbrink, el ‘hombre serpiente’ que casi le roba a Argentina el Mundial del 78

Raúl Fernández consigue su primera victoria en MotoGP: eclosión en el momento justo

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

El día en que Fernando Alonso vivió una de las carreras más locas de su trayectoria en el GP de EEUU: del accidente con Lance Stroll a una remontada histórica