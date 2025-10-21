Espana agencias

Rufián ironiza con la idea de Sumar de relevar a Isabel Rodríguez: "Los Consejos de Ministros van a ser divertidos"

Por Newsroom Infobae

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha respondido este martes con ironía a la sugerencia de Sumar de que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, abandone el cargo si no logra aplicar medidas más eficaces en su materia, y ha recordado que el grupo plurinacional forma parte de ese mismo Gobierno: "Yo entiendo que los Consejos de Ministros serán divertidos a partir de ahora", ha añadido.

En los pasillos del Congreso, Rufián ha querido dejar claro a Sumar que el problema no es de personas, sino de políticas, de siglas y plan de gobierno": "Entiendo que si cambian de nombre todo será maravilloso y los pisos bajarán un 50% y la vivienda será asequible", se ha burlado.

Más allá de si puede parecer bien o no cambiar un responsable u otro al frente del Ministerio, Rufián ha subrayado que la solución pasa porque este Gobierno "meta mano a la vivienda y la vivienda deje de ser un producto de especulación".

En este sentido, ha reclamado que "quien quiera hacerse rico invierta en otra cosa y no en casas" y ha defendido "subir los impuestos un 30, un 40 o un 50% a partir de la segunda vivienda, sobre todo si estamos hablando de algo especulativo".

Preguntado con qué otro perfil de ministro o ministra podrían llevarse a cabo este tipo de políticas, Gabriel Rufián ha concluido que Julio Anguita, el histórico dirigente de IU, pero a continuación ha apuntado que "ya no está", pues falleció en el año 2000.

