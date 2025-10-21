Espana agencias

Podemos afea a PSOE y sus socios que minimicen el caso Koldo y exige a Sánchez hacerse cargo de la gravedad de la trama

Por Newsroom Infobae

Guardar

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha criticado que el PSOE y algunos de sus socios parlamentarios resten importancia a la evolución del 'caso Koldo' y ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se "haga cargo" de una vez de la gravedad de esta presunta trama, dando explicaciones y propiciando responsabilidades políticas en el seno de su partido.

En rueda de prensa en el Congreso, Belarra ha aludido a las informaciones sobre supuestos pagos en 'b' al exministro José Luis Ábalos y el "descuadre" entre los abonos declarados y los ingresos que la causa atribuye a Ábalos, insistiendo que abonarle dinero en metálico al también exsecretario de Organización es algo "extrañísimo" e "incomprensible" para la ciudadanía.

Por tanto, ha exhortado al PSOE a que deje de "quitarle importancia" a este caso de corrupción que, a su juicio, afecta al propio partido y ha reclamado al presidente que dé explicaciones, dado que Ábalos o el también exnúmero tres del PSOE Santos Cerdán no "eran personas cualquiera que pasaban por ahí".

"El PSOE haría muy mal en mirar para otro lado y hacer que la cosa no va con ellos", ha advertido la diputada 'morada' quien ha lanzado que, con esa actitud, los socialistas solo ponen una "alfombra roja" para que la derecha y ultraderecha puedan llegar a la Moncloa.

También ha calificado de "muy preocupante" que no solo el PSOE sino algunos de sus socios opten por minimizar el 'caso Koldo', dando el mensaje de que la corrupción "es menos grave" si afecta a la izquierda que la derecha. En este sentido, Belarra ha proclamado que Podemos no va a incurrir en ese error porque las tramas corruptas son igual de graves afecte a quien afecte.

LA DIPUTADA DE COMPROMÍS TAMBIÉN EXIGE EXPLICACIONES

Mientras, la diputada de Compromís que se salió de Sumar para pasar al Grupo Mixto, Àgueda Micó, ha alertado también en el "descuadre" entre los pagos declarados por el PSOE y las cantidades que, según la investigación, recibió Ábalos, aunque tampoco da credibilidad a las declaraciones del presunto conseguidor de la trama, el empresario Víctor de Aldama.

Así, ha instado al PSOE a "dar la cara", ser "transparente", arrojar luz sobre estos pagos, insistiendo en que Compromís condena la corrupción "venga de donde venga".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Senado elimina los pagos en metálico tras la polémica con los sobres a Ábalos

El Senado elimina los pagos

El infarto de un abogado de camino a un juicio obliga a suspender la vista a un acusado de agresión sexual en A Coruña

Infobae

Las acusaciones insisten en pedir testigos "imprescindibles" de las gestiones de la asesora de Begoña Gómez con la UCM

Las acusaciones insisten en pedir

Sumar no da credibilidad a Aldama, pero afea al PSOE que la "sombra de corrupción" en su seno empañe la legislatura

Sumar no da credibilidad a

Tellado acusa a Sánchez de "seguir escondido sin dar una sola explicación" sobre los pagos en metálico del PSOE

Tellado acusa a Sánchez de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Procedente el despido de una

Procedente el despido de una cuidadora de personas dependientes que se comió la cena de un residente porque tenía “ansiedad”

Así son las matrículas rosas que se verán en España a partir de 2026: afectará a unos 460.000 vehículos

Los hackers aprenden a usar a su favor los sistemas de ciberseguridad: de proteger a ser usados como armas

La jueza de la DANA rechaza las “teorías conspirativas” que quería introducir una acusación en la causa: “Se pretende una deriva aberrante”

El ‘Eurodrone’ se acerca con su diseño final cerrado y Francia continúa en el proyecto a pesar de haber planteado “sanciones”

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 2 de este 21 octubre

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 21 octubre

La técnica llegada de EEUU para desactivar conflictos en las empresas sin llegar a los tribunales: qué es el derecho colaborativo

Esto es lo que pagarás si dejas el router encendido todo el día durante un año

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

DEPORTES

Rob Rensenbrink, el ‘hombre serpiente’

Rob Rensenbrink, el ‘hombre serpiente’ que casi le roba a Argentina el Mundial del 78

Raúl Fernández consigue su primera victoria en MotoGP: eclosión en el momento justo

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

El día en que Fernando Alonso vivió una de las carreras más locas de su trayectoria en el GP de EEUU: del accidente con Lance Stroll a una remontada histórica

El ranking de los 10 futbolistas mejor pagados del mundo: Cristiano Ronaldo duplica a Messi y Lamine Yamal es el primer español